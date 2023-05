À maintes reprises, les fans de Newcastle ont dit que tout ce qu’ils voulaient, c’était soutenir une équipe qui se dispute les grands prix. Ils sont sur le point de le faire une fois de plus.

Après 20 ans d’absence de la première compétition de clubs d’Europe, la Ligue des champions, Newcastle est de retour et a assuré sa place dans le top quatre lundi soir.

Getty Newcastle est de retour en Ligue des champions

Getty Les fans n’auraient pas rêvé de cela sous la propriété de Mike Ashley

Leur match nul et vierge contre Leicester ne restera certainement pas longtemps dans les mémoires, mais 52 000 Geordies à l’intérieur de St James ‘Park ne s’en soucieront pas.

Une ville folle de football a été privée de la moindre excitation pendant de nombreuses années sous la propriété de Mike Ashley, mais leur équipe bien-aimée a connu une ascension rapide au classement de la Premier League depuis la seconde moitié de la saison dernière.

Il serait ridicule de ne pas créditer l’énorme puissance financière soutenue par l’Arabie saoudite comme la principale raison de leurs excellents progrès, mais le travail effectué par Eddie Howe ne doit pas être sous-estimé.

Howe a hérité d’une équipe sans identité et d’un groupe de joueurs jouant en eux-mêmes, mais il a contribué à transformer leur fortune au cours des 18 derniers mois.

Les choses ont été difficiles au début, même si Newcastle a dû attendre décembre pour sa première victoire de la saison dernière – Howe était bien dans le travail à ce stade.

La relégation était encore une possibilité très réelle jusqu’à ce que les Magpies atteignent une forme de forme dans la seconde moitié de la saison dernière pour survivre avec un confort relatif, mais Howe dit que lui et les joueurs n’auraient pas pu faire cela sans le soutien fidèle de l’armée Toon.

Getty Où Dan Burn a-t-il obtenu ce chapeau ? !

AFP Quel travail brillant Howe a fait

Getty Newcastle ne fera que se renforcer

Newcastle 0-0 Leicester RÉACTION EN DIRECT: les Magpies sécurisent le football de la Ligue des champions Le vainqueur d’Arsenal Premier League semble méconnaissable lors des célébrations du titre de Man City Le fan de West Ham ‘Knollsy’ sans voix alors que la vidéo capture Hammers lui faisant la sérénade au pub MSP Sports Capital signe un accord d’exclusivité avec le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri La star d’Arsenal, Aaron Ramsdale, interpelle les experts sur l’analyse du gardien de but Walker mène le chant des Stones alors qu’il rugit une section classée X sur Man United dans une boîte de nuit Souness retient ses larmes alors qu’il révèle le prochain mouvement après le punditry Arne Slot ouvert au poste de Tottenham mais la position de Julian Nagelsmann inchangée





En unissant les fans et les joueurs, Howe a déclaré : « Je pense que c’est la chose la plus importante. Si vous n’êtes pas uni à la base de supporters, je pense que peu importe comment vous voulez jouer et ce que vous voulez accomplir, je ne pense pas que ça marchera.

« La première chose était de montrer à quel point il était important que nous représentions les supporters et les habitants de la ville de la bonne manière. C’est grâce à une détermination pure, toutes les choses essentielles qui vous apportent le succès dans n’importe quel domaine de la vie.

«Nous devions montrer à la base de fans que nous étions ici pour les rendre fiers si nous le pouvions à chaque match et je pense que les joueurs l’ont incroyablement bien fait.

« Le défi ne fait que grandir pour garder cela, mais je pense que les supporters ici, même dans les jours sombres des premières semaines, ont été absolument incroyables.

« Ils sont restés avec nous, ils ont sans aucun doute galvanisé l’équipe cette année. »

Getty Howe aime les fans de Newcastle et ils l’aiment

Getty Il y a une vraie ambiance familiale à Newcastle

Getty Il y a beaucoup plus à venir de ce club de football

Les scènes après le temps plein démontrent qu’il y a une atmosphère familiale entre le club et les fans alors que les joueurs, le personnel et les membres de la famille posent pour une photo devant leur célèbre Gallowgate End.

Et tous ceux qui sont liés au club de football peuvent sourire en sachant que ce n’est que le début.