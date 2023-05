Eddie Howe prêt pour l’Euro Challenge en tant que Newcastle United Eye UEFA Champions League

Eddie Howe dit que Newcastle United aura besoin de plus de qualité et de profondeur dans son équipe la saison prochaine s’il veut faire face aux exigences d’une éventuelle campagne en UEFA Champions League.

L’équipe de Howe est assurée d’atteindre au moins la Ligue Europa après avoir battu Brighton 4-1 jeudi.

Mais les Magpies, troisièmes, ont une place lucrative en Ligue des champions à leur portée.

Ils seront certains de se qualifier s’ils remportent l’un de leurs deux derniers matchs contre Leicester lundi ou Chelsea le 28 mai.

Le patron de Newcastle, Howe, a dépensé plus de 250 millions de livres sterling (310 millions de dollars) pour revitaliser son équipe depuis sa prise en charge en 2021 et il sait que des investissements supplémentaires dans de nouvelles recrues seront nécessaires pour concourir en Premier League et en Europe la prochaine saison.

«Nous devons comprendre cela. Si vous avez une équipe forte, la rotation sera importante. La rotation va être importante, utiliser toute l’équipe va être importante », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi.

« Nous n’avons pas ressenti la nécessité de le faire nécessairement de manière cohérente car nous avons participé à une compétition – bien sûr, nous avons eu la Coupe de la Ligue. Nous avons effectué une rotation dans une certaine mesure, mais peut-être pas dans les proportions dont nous pourrions avoir besoin l’année prochaine.

« Si vous voulez faire cela, alors l’équipe doit être suffisamment forte, donc si vous sortez deux XI, ils sont de force égale. »

La force de l’équipe actuelle de Howe pourrait être mise à l’épreuve lundi soir avec ses ressources au milieu de terrain fortement sollicitées à la suite d’un affrontement épuisant avec les Seagulls.

Joe Willock a été aidé depuis le terrain dans un certain malaise avec une blessure aux ischio-jambiers qui, selon les Magpies, craignent de terminer sa saison avec deux matchs à jouer, tandis que Bruno Guimaraes soigne un problème persistant à la cheville ces derniers mois.

« Aujourd’hui, je vais aller directement à la salle de physio, pour être honnête, après cela pour voir comment tout le monde va. Nous avons quelques inquiétudes », a déclaré Howe.

« Les gars ont tellement donné hier au jeu, ils ont beaucoup donné physiquement à la saison et j’espère juste qu’il n’y aura pas d’effets graves. »

