Eddie Howe parle du déménagement de Newcastle pour Enzo Fernandez: “Les frais pourraient être grumeleux”

Eddie Howe a rejeté les spéculations selon lesquelles Newcastle United pourrait être sur le marché de l’Argentine et de la star de Benfica, Enzo Fernandez, affirmant que le prix du jeune serait “assez grumeleux”.

Le joueur de 21 ans a été nommé jeune joueur du tournoi à la Coupe du monde après avoir joué un rôle de premier plan en Argentine en remportant son premier titre depuis 1986.

Fernandez, qui n’a rejoint Benfica depuis River Plate qu’en juillet, a inévitablement attiré l’attention des clubs à travers l’Europe.

Alan Shearer, spécialiste de la BBC et légende de Newcastle, a plaisanté en disant que le milieu de terrain “aurait l’air bien en noir et blanc” après la finale de dimanche, et on a demandé à Howe ce qu’il pensait du commentaire.

“Je m’excuse auprès d’Alan, je pense que j’étais sur l’autre chaîne”, a déclaré Howe.

“Je connais (Fernandez) et je le connais, mais je pense que les frais de transfert pourraient être assez grumeleux.”

Howe a également rejeté l’idée qu’il serait tenté de faire de nouvelles recrues sur le dos d’une impressionnante campagne de Coupe du monde.

“Du point de vue du recrutement, je ne pense pas qu’on se contente d’analyser la Coupe du monde et de recruter un joueur sur la base de ces performances”, a-t-il déclaré.

“Il y a un énorme travail à faire pour signer un joueur, il n’y a jamais quatre semaines de congé. Il y aura une période de travail qui va là-dedans.

“Cela ne veut pas dire que nous n’utiliserons pas la Coupe du monde comme outil de recrutement pour regarder les joueurs, mais uniquement sur ces performances ? Nous ne ferions pas ça.”

Newcastle revient à la compétition contre Bournemouth en Coupe de la Ligue mercredi, avant de reprendre sa campagne de Premier League à Leicester le lendemain de Noël.