On ne sait pas exactement ce qu’Eddie Howe a dit à ses joueurs à la mi-temps de leur troisième tour de Coupe Carabao à domicile contre Manchester City, mais ils ont émergé une équipe complètement différente en seconde période et ont procédé à l’élimination agressive des favoris de la compétition. .

« J’ai dit quelques choses », a admis Howe lorsqu’on l’a interrogé sur son discours d’équipe à la mi-temps. « Mais je ne pense pas nécessairement que c’est ce que j’ai dit. Je ne vais pas m’en attribuer le mérite. Je vais donner aux joueurs le mérite de se sentir probablement mieux dans l’équipe. »

Pour éviter les clichés évidents, ce jeu fut celui des périodes contrastées. Pas de rythme et peu d’occasions ont permis à l’équipe de Pep Guardiola d’ombrer une première mi-temps tiède. Il fallait peut-être s’y attendre, les deux parties faisant tourner les joueurs par nécessité, avec des calendriers chargés pour négocier au cours des huit prochains mois.

Le match et la foule de Newcastle ont pris vie lorsque le remplaçant à la mi-temps Anthony Gordon a frappé Mateo Kovacic avec un tacle sur la ligne de touche qui a fait rire le Croate et son manager. Mais cela a donné le ton agressif qu’Eddie Howe recherchait.

Si les deux managers sont honnêtes, ils pourraient admettre que la Coupe Carabao est au bas de leurs priorités cette saison, mais on aurait pu penser qu’il y avait trois points en Premier League en jeu lorsque Pep Guardiola est entré dans la zone technique de Newcastle pour une « discussion » avec Eddie. Howe et son assistant omniprésent Jason Tindall au milieu de la seconde période.

« En fait, tout était amical », a insisté Howe lors de sa conférence de presse d’après-match. « C’était très sympa. Léger, pas de problèmes. Je pense que les deux équipes voulaient gagner. »

Guardiola, soutenu par son assistante Juanma Lillo, a semblé prendre ombrage de l’équipe de direction de Newcastle après que les joueurs de Newcastle n’ont pas réussi à retirer le ballon du jeu au milieu de la seconde mi-temps, un joueur de Manchester City étant blessé.

Guardiola a reçu un carton jaune pour son intrusion. « Parfois, les émotions sont là », a déclaré l’Espagnol après le match. « Bien mérité pour ce carton jaune encore. »

Guardiola a minimisé sa déception d’après-match après le coup de sifflet final. « Pensez-vous que l’objectif était de remporter le quadruple ? Honnêtement. » Avant d’insister, son équipe avait encore trois compétitions à disputer, si l’on inclut la Super Coupe.

Il a félicité Newcastle en commentant qu’ils sont « une équipe de haut niveau, forte défensivement dans tous les départements ».

Howe a fait pivoter toute sa ligne arrière pour le match, faisant appel à Matt Targett, aux défenseurs de longue date Paul Dummett et Jamaal Lascelles et offrant à Tino Livramento ses débuts à domicile. Ce dernier s’est montré particulièrement impressionnant, remportant le titre d’homme du match après avoir limité les chances de Jack Grealish toute la soirée. Une grande contribution à la quatrième feuille blanche consécutive de Newcastle.

Joelinton est revenu dans la formation de départ après une période d’arrêt et c’est sa course au volant qui a permis de sortir de l’impasse après 53 minutes. Chargeant dans et à travers la surface de réparation de Manchester City, son centre inversé a échappé à tout le monde. Rico Lewis n’a pas pu corriger ses pieds et n’a pas réussi à écarter le danger. Cela a laissé Alexander Isak libre au deuxième poteau pour contrôler le centre et rentrer chez lui, ce qui s’est avéré être le vainqueur à Gallowgate End.

La récompense de Newcastle pour sa victoire sur Manchester City est un match nul à l’extérieur contre Manchester United, vainqueur de l’année dernière. Non pas que Newcastle ait besoin de le rappeler.

