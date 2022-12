Eddie Howe est parti frustré alors que Newcastle fait match nul contre Leeds têtu

La pluie avait depuis longtemps laissé les cheveux de Jesse Marsch collés à sa tête et l’eau glissait librement sur sa nuque, mais le manager de Leeds United semblait inconscient de l’inconfort. Au coup de sifflet final, tout ce qui importait à Marsch était le point précieux qui non seulement interrompait la trajectoire ascendante de Newcastle, mais augmentait également sa sécurité d’emploi et les chances de survie de son équipe. L’étourdissant de Demarai Gray pour Everton nie la victoire de Manchester City Lire la suite Après s’être suffisamment retenu pour échanger une poignée de main polie, bien que superficielle, avec son homologue, Eddie Howe, l’Américain a visité le terrain en échangeant des étreintes et des high fives avec toute l’équipe de Leeds alors qu’ils célébraient l’exécution réussie d’un plan de jeu impressionnant. La pluie lourde et glacée en cascade du ciel de Tyneside a semblé galvaniser Leeds dès le départ et ils ont refusé de permettre à Newcastle de s’installer sur le ballon, sans parler d’établir une sorte de rythme de passage cohérent. Apparemment inconscient du trempage qu’il recevait dans la zone technique, Marsch applaudit avec enthousiasme alors que, à chaque fois, son équipe fermait Newcastle si assidûment que la suffocation apparaissait comme un réel danger. À la mi-temps, Leeds avait limité ses hôtes à un seul tir anodin cadré, le trident offensif de Newcastle composé de Miguel Almirón, Chris Wood et Joelinton étant inhabituellement silencieux. Au grand dam de Marsch, la seule exception semblait être les coups de pied arrêtés. En effet, alors qu’un Fabian Schär non marqué dirigeait une tête légèrement large du coin de Kieran Trippier, Leeds pouvait s’estimer extrêmement chanceux de ne pas avoir pris de retard. Une fois de plus, Leeds était sans Patrick Bamford, mais la bonne nouvelle pour ses fans est que l’attaquant, qui a passé 2022 à l’écart d’une blessure ou à jouer alors qu’il n’était pas en pleine forme, a récemment subi une opération à l’aine qui est considérée comme la solution à ces problèmes à long terme. Marsch espère que Bamford reprendra l’entraînement cette semaine et pense qu’il peut encore jouer “un très grand rôle” dans la campagne en cours. Bien que dans une position différente, Bruno Guimarães exerce un effet talismanique similaire sur Newcastle et Marsch avait l’air convenablement inquiet alors que le milieu de terrain brésilien – qui portait de manière touchante un maillot Pelé n ° 10 pendant la minute de silence avant le coup d’envoi à la mémoire de son compatriote – commençait progressivement à prendre le dessus sur Tyler Adams initialement efficace. Jesse Marsch célèbre un point précieux à temps plein. Photographie : George Wood/Getty Images Malgré les meilleurs efforts d’Adam Forshaw, Joe Willock progressait également dans le jeu, avec ses avancées en déconcertant profondément les quatre arrières de Leeds, qui avaient des raisons d’être soulagés après que Dan Burn et Sven Botman aient suivi l’exemple de Schär en repoussant les occasions invitantes des jeux arrêtés. Schär a ensuite demandé un penalty après s’être effondré sous le défi d’Adams mais, bien que les deux bancs aient inévitablement interprété l’incident différemment, il semblait que le défenseur s’était soit essoufflé et soit simplement tombé ou, peut-être, s’était effondré trop facilement. . Pourtant, si Newcastle résistait, à la fois littéralement et métaphoriquement, à la tempête, le refus rafraîchissant de Leeds de s’asseoir et de se défendre en profondeur dictait que l’arrière-garde de Newcastle était sporadiquement étirée à la limite – et en particulier chaque fois que Wilfried Gnonto et Jack Harrison couraient vers eux. Si Bamford est vraiment sur le point de redevenir lui-même, l’équipe de Marsch pourrait encore surprendre quelques critiques lors de la deuxième partie de la saison. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Visiblement inquiet par l’impact de Willock, Marsch a remplacé Forshaw par Marc Roca à la pause. Cela n’a cependant pas résolu le problème du coup franc de Leeds, et Wood aurait vraiment dû marquer après avoir rencontré un coup franc de Trippier. En effet, si l’ancien attaquant de Leeds n’avait pas tenté de soulever le ballon au-dessus d’Illan Meslier alors qu’il semblait plus facile de tirer bas, le gardien de but aurait peut-être échoué à effectuer l’arrêt qui en a résulté.

Comment Howe a dû souhaiter que Callum Wilson, qui a commencé sur le banc après s’être remis d’une maladie, se sente assez bien pour jouer les 90 minutes entières à l’avant-centre.

Peu de temps après que Rodrigo ait forcé Pope à effectuer un arrêt décent à l’autre bout, Wilson a rejoint Allan Saint-Maximin – toujours convalescent après une blessure – à l’échauffement. Effectivement, la paire est rapidement entrée pour remplacer Wood et Willock.

Après que Pascal Struijk, qui malgré le fait qu’il ait joué hors de position à l’arrière gauche, avait excellé en tant qu’ombre indésirable d’Almirón, a décroché une réservation, Leeds était finalement vraiment contre. Joelinton et Sean Longstaff ont raté des occasions décentes et, bien que la perte de temps tardive de Meslier ait ennuyé les joueurs de Newcastle, l’équipe de Marsch s’est accrochée pour survivre à la tempête.