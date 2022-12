Eddie Howe confiant que Newcastle peut convertir la promesse de la Ligue des champions

Eddie Howe admettra plus tard qu’il n’avait pas vraiment soif mais cela n’empêcha pas le manager de Newcastle de dévisser le bouchon de la petite bouteille d’eau devant lui et de prendre une longue, très lente, gorgée. C’était une tactique de perte de temps si évidente que, le temps qu’il la remette sur la table, les rires envahirent la pièce.

“Je bois commodément mon eau”, a plaisanté Howe après qu’on lui ait demandé s’il préférait terminer dans le top quatre de la Premier League ou gagner la Coupe Carabao. Le joueur de 45 ans avait évidemment oublié que, dans un moment d’inconscience, après la victoire de la Coupe Carabao mardi soir dernier contre Bournemouth, il avait admis : “La Premier League est notre priorité.”

Le but contre son camp de Smith donne la victoire à Newcastle contre Bournemouth en Coupe Carabao Lire la suite

Et il devrait en être ainsi. Avec Newcastle troisième alors que le niveau supérieur reprend après sa pause pour la Coupe du monde, une place en Ligue des champions la saison prochaine doit se sentir presque à portée de main pour les propriétaires majoritaires saoudiens du club.

Beaucoup de choses peuvent changer au cours des 23 matchs à venir, mais Howe est apparu prudemment optimiste alors qu’il se préparait pour le voyage de lundi à Leicester. “C’est entre nos mains”, a-t-il dit. « J’aimerais penser que nous sommes préparés à ce qui nous attend. J’aimerais penser que l’équipe est prête à jouer de différentes manières et je ne parle pas seulement du système.

« Je suis presque sûr que la seconde moitié de la saison sera plus difficile, mais c’est sain. Nous sommes confiants; nous relèverons le défi.

Allan Saint-Maximin, l’ailier français de Newcastle, a récemment révélé qu’il avait parlé à son compatriote Marcus Thuram, l’attaquant de la France et du Borussia Mönchengladbach, des avantages de rejoindre Newcastle. “Merci Maxi”, a déclaré Howe, qui s’attend à accueillir enfin son attaquant suédois de 60 millions de livres sterling Alexander Isak de retour de blessure le mois prochain. “Thuram est l’un des joueurs que j’ai regardés pendant la Coupe du monde, mais c’est tout ce qu’il a fait.

Eddie Howe a rejeté les suggestions que Newcastle pourrait financer de nouvelles recrues en vendant Allan Saint-Maximin. Photographie : Owen Humphreys/PA

« Je ne sais pas à quoi ressemblera notre fenêtre. Je dois faire attention à ne pas faire quelque chose qui perturbe le groupe, mais vous ne voulez pas non plus qu’il devienne obsolète. Mais il serait difficile d’améliorer notre onze de départ sans dépenser beaucoup d’argent et les règles du fair-play financier rendront cela difficile.

Howe a rapidement démenti les suggestions selon lesquelles Newcastle pourrait financer de nouveaux achats en vendant Saint-Maximin. “Pour moi, chaque fois que Maxi n’est pas disponible, c’est un désastre car il est unique”, a-t-il déclaré, exprimant l’espoir que l’ailier ait surmonté les problèmes aux ischio-jambiers qui ont interrompu la première mi-temps de la saison. “Il a des compétences qu’aucun défenseur ne veut affronter. Maxi est un joueur énorme pour nous et il y a tellement plus à venir de lui.

“Pour moi, c’est le meilleur dribbleur de la Premier League. Il a la capacité de mettre n’importe quel adversaire sur le pied arrière. L’équipe a très bien performé en son absence mais il a sans aucun doute les qualités dont nous aurons besoin en seconde partie de saison. Lorsqu’il est en pleine forme, Maxi est un joueur clé dès le départ. Ce n’est absolument pas un sous-marin d’impact.

Gakpo à Gvardiol: comment la fenêtre de janvier cherche des cibles de transfert Lire la suite

Selon le mot idéal de Howe, Saint-Maximin et le Brésilien Bruno Guimarães échangeraient des laissez-passer avec James Maddison à St James’ Park. Le milieu de terrain anglais de Leicester reste en haut de la liste de courses de Howe et bien qu’un accord le mois prochain puisse être trop difficile à conclure, il n’a pas complètement écarté l’idée.

“Je ne parle jamais des joueurs d’autres clubs”, a déclaré Howe, qui, malgré les éloges fréquents de Jonjo Shelvey, pourrait éventuellement vendre le meneur de jeu, que certains prédécesseurs ont trouvé très exigeant lorsqu’il était en dehors du premier XI. “Mais … James Maddison a été absolument brillant cette saison … c’est une excellente publicité pour la Premier League.”

Qu’on le veuille ou non, Newcastle sont en fait des ambassadeurs non officiels pour l’Arabie saoudite. À un moment donné au cours des prochains mois, ils devraient participer à un camp d’entraînement par temps chaud dans la nouvelle station balnéaire somptueusement futuriste de la mer Rouge qui prend rapidement forme le long de la côte ouest du royaume, à 300 miles au nord de Djeddah. Il ne vise pas simplement à attirer les Européens du Nord affamés de soleil vers son climat hivernal glorieux, mais à aider à changer les perceptions internationales du pays.

Cela peut sembler une ambition irréaliste, mais il y a un an, l’idée que Howe et Newcastle donneraient désormais à Jürgen Klopp, Erik ten Hag, Antonio Conte, Graham Potter et à la société une véritable source d’inquiétude l’était également.