Eddie Howe appelle Newcastle à « terminer le travail » de la qualification en Ligue des champions | Roberto De Zerbi de Brighton vise un autre résultat « historique » | Nouvelles du football

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a exhorté son équipe à « terminer le travail » de qualification pour la Ligue des champions, en commençant par une victoire sur Brighton à St James’ Park jeudi soir.

Les Magpies ont dépassé les attentes pour être dans le top quatre de la chasse toute la saison, mais la défaite contre Arsenal suivie d’un match nul à Leeds a donné l’espoir en forme à Liverpool à la cinquième place et a organisé une finale nerveuse à la campagne pour les supporters de Newcastle.

La qualification pour la compétition d’élite européenne est entre leurs mains, Newcastle pouvant remporter le prix en remportant deux de ses trois derniers matchs. Mais Howe a clairement indiqué que ce n’était pas aussi simple qu’il n’y paraît, avec une équipe de Brighton qui frappe au-dessus de son poids venant en ville avec ses propres rêves européens.

La victoire déplacerait Newcastle à quatre points d’avance sur Liverpool avec deux à jouer et ne nécessitant que deux points de leurs deux derniers matchs. Le prochain match à domicile de lundi avec Leicester, menacé de relégation, serait alors l’occasion idéale de décrocher le football de la Ligue des champions devant ses propres fans.

Newcastle termine sa saison à Chelsea le dernier jour.

Mais Howe ne s’emballe pas, compte tenu du défi que Brighton, qui vient de mettre fin aux espoirs de titre d’Arsenal, apportera.

« C’est énorme pour nous [that it’s in our own hands] », a déclaré Howe Sports du ciel. « Vous voulez cette propriété. Nous en sommes ravis. Nous pouvons contrôler ce qui se passe et ne pas compter sur d’autres équipes. Mais ensuite, avec cette propriété et cette responsabilité viennent les attentes, nous devons donc faire face à cela.

« Les joueurs ont été incroyables pour moi, exceptionnels toute la saison, l’unité et l’esprit nous ont porté loin, alliés au fait que nous avons aussi des joueurs de haut niveau.

« J’ai apprécié chaque instant avec ce groupe mais nous devons finir le travail et c’est le défi qui nous attend.

« Notre forme à domicile a été excellente, notre soutien à domicile a été exceptionnel. Nous espérons que nous pourrons nous connecter et prouver que nous sommes une très grande force lors des deux prochains matchs.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match nul 2-2 entre Leeds et Newcastle en Premier League.



« Je pense que les trois matchs qui nous restent sont tous difficiles de différentes manières. Nous ne pouvons en prendre qu’un à la fois. Nous sommes à Brighton et ça va être un match intrigant. Ils ont eu une saison exceptionnelle, donc nous sommes hâte d’y être.

« Il s’agit de se concentrer sur l’ici et maintenant. Nous ne pouvons pas nous emmener ailleurs actuellement. Ce serait un point négatif. Nous sommes très [focusing] sur la façon dont nous pouvons bien performer contre Brighton – et nous en aurons besoin car ils ont fait une excellente saison. »

jeudi 18 mai 19h00



Coup d’envoi 19h30





Interrogé sur les performances de Brighton sous la direction de Roberto De Zerbi cette saison, Howe a déclaré: « Vous pouvez voir son empreinte sur l’équipe, sa philosophie, sa façon de jouer est assez unique, tactiquement, ils vont être tout un défi pour nous.

« J’aime la façon dont ils se sont mis en place, j’aime la façon dont ils jouent, mais nous allons devoir combattre cela et ensuite essayer de montrer notre meilleur et nos forces. C’est conçu pour être un grand match entre deux très bons équipes. »

Les mouettes s’envolent vers de nouveaux sommets sous De Zerbi

Pendant ce temps, pour Brighton, l’élan est de leur côté après que leur victoire 3-0 aux Emirats ait brisé toute suggestion que leur défaite 5-1 à domicile contre Everton le lundi précédent était autre chose qu’un résultat anormal.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la superbe victoire de Brighton à Arsenal en Premier League.



Une victoire pour eux dans le Nord-Est les placerait à cinq points derrière Newcastle (avec un match en moins) et Manchester United dans la course pour un top quatre. Ils seraient également à quatre points de Liverpool avec un match en moins.

Le football de la Ligue des champions nécessiterait un bouleversement remarquable – d’autant plus qu’ils doivent jouer contre Man City à domicile, puis se rendre à Aston Villa lors de leurs deux derniers matchs, après avoir accueilli Southampton relégué ce week-end. Mais une victoire jeudi serait un grand pas vers la qualification en Ligue Europa.

Les Seagulls auraient un coussin de quatre points et un match en main sur Tottenham et Villa, avec une toute première saison de football européen alors sûrement sur les cartes.

De Zerbi espère un autre résultat significatif pour propulser son équipe vers son objectif.

« Notre objectif est de jouer un autre grand match de la même manière que nous avons joué à Arsenal. Les grandes équipes jouent de la même manière après trois jours, après quatre jours, après sept jours et nous devons être prêts à oublier le dernier match et commencer [with] une tête propre.

« Nous nous battons pour notre objectif historique. Si nous voulons l’atteindre, nous devons obtenir des résultats historiques. Cette année, nous avons gagné deux fois contre Chelsea, nous avons gagné 3-0 avec Liverpool, nous avons gagné 3-0 à l’Emirates Stadium et nous sommes gagner des jeux incroyables. Mais pour atteindre un objectif incroyable, vous devez gagner des jeux incroyables.

« Nous pouvons décider de notre destin et de notre avenir mais nous savons que le chemin est long et encore difficile. »

Regardez Newcastle vs Brighton en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 19 heures jeudi; coup d’envoi 19h30

Les matchs restants de Newcastle

18 mai : Brighton (H) – Premier League, coup d’envoi 19h30, en direct Sports du ciel

22 mai : Leicester (H) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Chelsea (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

Matchs restants de Brighton

18 mai : Newcastle (A) – Premier League, coup d’envoi 19h30, en direct Sports du ciel

Le 21 mai: Southampton (H) – Premier League, coup d’envoi 14h

Le 24 mai: Ville de Man (H) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Aston Villa (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30