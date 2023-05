Eddie Howe admet une nouvelle pression après la saison stellaire de Newcastle United

Eddie Howe dit que Newcastle a « massivement dépassé » cette saison et devra faire face à des attentes croissantes parmi les fans en manque de succès.

Les Magpies ont obtenu un retour en Ligue des champions après une absence de 20 ans lorsque le match nul 0-0 de lundi avec Leicester a garanti une place parmi les quatre premiers en Premier League.

Cela représente une amélioration significative par rapport aux ambitions plus modestes que Newcastle avait au début de la campagne.

« La dynamique aura changé pour nous », a déclaré Howe aux journalistes vendredi.

« Je pense que nous avons massivement dépassé cette année par rapport à où nous en étions au début de la saison et continuer à dépasser – et c’est ce que nous allons devoir faire pour répondre aux attentes – va être notre plus grand défi. »

Newcastle a déjà dépensé plus de 250 millions de livres sterling (309 millions de dollars) depuis que les propriétaires du club soutenus par l’Arabie saoudite ont pris les commandes en octobre 2021.

Maintenant qu’ils se sont qualifiés pour la Ligue des champions, Newcastle attirera un meilleur calibre de joueurs que Howe aurait pu imaginer lorsqu’il a commencé à planifier la saison prochaine.

Newcastle, sans trophée majeur depuis 1969, a été lié au milieu de terrain de West Ham Declan Rice et au meneur de jeu de Leicester James Maddison.

Lorsqu’on lui a demandé si sa liste de souhaits inclurait des signatures «de marque», Howe a répondu: «Oui, il y aurait des joueurs que nous aimerions faire venir qui seraient classés dans cette tranche, j’en suis sûr.

« Pour moi, il s’agit davantage du rôle qu’ils peuvent remplir dans l’équipe – que ce soit perçu positivement ou comme une signature de chapiteau, alors c’est génial.

« Je ne suis pas dans mon esprit en train de penser: » Nous devons avoir un de ces joueurs qui coche cette case pour les supporters « . Autant j’aimerais faire ça, autant il s’agit de trouver le bon joueur au bon poste qui, je pense, nous rend meilleurs. »

S’exprimant avant le dernier match de la saison de son équipe contre Chelsea dimanche, Howe a averti que Newcastle devrait continuer à investir judicieusement, malgré sa nouvelle richesse.

« Je ne sais toujours pas quel est mon budget en ce moment, mais il faudra qu’il y ait des dépenses », a-t-il déclaré.

« Il va falloir contrôler. Cela devra être soumis aux restrictions FFP (fair-play financier), sous lesquelles nous avons travaillé et continuerons de travailler. Ils ont définitivement un impact sur nous et sur ce que nous pourrons faire. »

