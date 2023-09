« Eddie Howe a un côté impitoyable » – Ian Harte révèle le côté coriace de son ancien manager avant le voyage de Newcastle à Milan

De tous les managers opérant actuellement en Premier League, Eddie Howe apparaît comme l’un des plus doux.

L’entraîneur de Newcastle United, qui affrontera l’AC Milan ce soir en Ligue des champions, a tendance à afficher une silhouette calme, mesurée et polie dans la plupart des interviews. Pourtant, l’ancien responsable Ian Harte, qui a aidé Bournemouth à accéder à la promotion en Premier League pour la première fois en 2015, lorsque Howe était encore à la tête des Cherries, a révélé qu’il y avait une séquence difficile chez le manager que peu de gens voient.

« J’avais un an de plus qu’Eddie quand j’étais à Bournemouth, ce qui est fou », raconte Harte. QuatreQuatreDeux au nom de Joueur britannique. « Je pense qu’Eddie voulait que je reste dans le vestiaire après notre montée. Mais cette année-là, où ils ont été promus en Premier League, j’ai mis fin à cela. C’est à ce moment-là que j’ai pris ma retraite du football. J’ai pensé que c’était le bon moment maintenant, J’avais 38 ans à l’époque. Eddie voulait que je reste, que j’essaie de faire peut-être du coaching ou autre, mais ce n’était pas pour moi.

« Je pense que chaque manager doit avoir un côté impitoyable et Eddie n’est pas différent. Il est allé à Newcastle et il a dû prendre des décisions difficiles. Vous regardez où ils en étaient quand il a pris ses fonctions et ce qu’ils ont accompli. depuis et cela a été tout simplement remarquable. Alors oui, je pense que chaque manager a un avantage. Ils doivent montrer aux joueurs qui est aux commandes et dominer même les plus grands personnages du vestiaire lorsque cela est nécessaire. Eddie est heureux de le faire. « .



Newcastle a connu un début de saison incohérent, avec seulement deux victoires lors de ses cinq premiers matches de la campagne de Premier League – contre Aston Villa et Brentford. Les défaites contre Manchester City, Liverpool et Brighton ont laissé les Magpies 12e du classement, à sept points des places de la Ligue des champions. Pourtant, Harte ne voit aucune raison de paniquer.

« Je pense que Newcastle ira parfaitement bien cette année », dit-il. « Bien sûr, ils ont eu une position difficile cette saison, mais pour être honnête, à chaque match de Premier League, les gens se battent pour leur vie. Personne ne se serait probablement attendu à ce que Newcastle batte Aston Villa 5-1 et perde ensuite le match. Le match de Liverpool comme ils l’ont fait. C’était important ce qu’ils ont fait l’autre soir contre Brentford. Je pense qu’ils vont simplement construire à partir de là. Je pense qu’ils se renforceront à nouveau dans la prochaine fenêtre et seront à nouveau vraiment dangereux sous Eddie la saison prochaine.

« Je pense qu’il y a une bonne unité au sein du groupe et évidemment ce soir est une occasion de célébrer, car ils sont de retour en Ligue des champions pour la première fois depuis très longtemps. Eddie est un gars de haut niveau et un bon entraîneur également. Je lui souhaite le meilleur. »

