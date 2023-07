Eddie Hearn veut que la boxe professionnelle se dissocie de la scène croissante de la boxe influente après qu’un combattant ait flashé la foule.

Samedi soir, lors d’un événement Kingpyn Boxing, la star d’OnlyFans, Daniella Hemsley, a levé son sommet après sa victoire par décision unanime contre Aleksandra Daniel.

2 Hemsley est devenue surexcitée après sa victoire et a flashé la foule

2 Hearn pense que la scène de la boxe d’influence peut éloigner les boxeuses professionnelles qui prennent le sport au sérieux Crédit : Mark Robinson/Matchroom

Plus tard, Hemsley s’est excusé dans une interview avec Fred parle de boxecomme elle l’a dit : « J’ai été un peu dépassée, je voulais juste m’exprimer. »

Et le promoteur Eddie Hearn n’était pas du tout impressionné, racontant Boxe sociale: « Je pense que si je commence à prêcher, les gens se plaignent de toute façon, mais vous me demandez toujours mon avis.

« Et mon opinion est que je déteste ça.

« Je déteste ça, nous avons travaillé si dur pour que les femmes en boxe soient respectées pour leurs capacités, pour leurs mérites, pour leur travail acharné.

« Une chose que nous devons comprendre, c’est que ce n’est pas de la boxe.

« Et cela doit être poussé, tout ça, Misfits, Kingpyn, il doit être lancé si loin de la boxe professionnelle et nous devons vraiment nous dissocier de ce que c’est. »

Et il semble que les fans de boxe soient d’accord avec Hearn, comme l’a commenté l’un d’eux: « Qu’est-ce que c’était que ça à la fin? Je l’ai fait sortir et danser… En attendant, ils doivent s’excuser d’avoir juré. »

Et un autre a ajouté: « J’espère qu’elle se rend compte de l’âge démographique de la boxe croisée. »

Claressa Shields, qui a détenu des titres dans trois catégories de poids, était d’accord avec Hearn. Réagissant à un message sur Twitter, elle a écrit: « Wow….. c’est un pas en arrière pour la boxe féminine. Arrêtez cette merde. »

Elle Brooke est une boxeuse influente qui s’éloigne de l’événement de divertissement.

« Je prévois de m’éloigner du gymnase, de me concentrer sur la création de contenu et de voyager pendant un certain temps, puis de revenir quand il y aura un combat qui a du sens », a-t-elle déclaré dans un message sur Twitter après sa défaite face à Jully Poca.

« De plus, je dois retrouver mon poids naturel. »