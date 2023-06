Eddie Hearn confirme qu’il a envoyé un contrat à Dillian Whyte avec Anthony Joshua Fight ON s’il le veut

Eddie Hearn a confirmé qu’un contrat avait été envoyé à Dillian Whyte pour un combat avec Anthony Joshua cet été.

Whyte a été sceptique quant au match revanche proposé, affirmant que Hearn, son propre promoteur, utilisait son nom comme prétexte avec AJ se préparant pour un combat de méga-argent avec Deontay Wilder en décembre de cette année.

4 Whyte a appelé la gestion de leur combat par Hearn lors de son apparition sur talkSPORT Crédit : Mark Robinson/Matchroom

4 Cependant, Whyte a maintenant envoyé un contrat pour un combat en août avec AJ Crédit : Dave Thompson/Matchroom

« Le combat vient de s’effondrer, il n’y a eu aucune communication sur le combat », a déclaré Whyte à White et Jordan sur talkSPORT vendredi.

« C’est juste bizarre, ça n’a jamais semblé réel depuis le début. AJ est dans une position de transition et ils ne veulent pas qu’il se batte sérieusement, mais ils essaient de garder son nom et de donner l’impression qu’il essaie de faire de gros combats…

« Nous avons eu un e-mail de trois lignes sur le combat, aucune conversation. Nous essayons de contacter Eddie Hearn depuis un mois, plusieurs appels téléphoniques et e-mails, ils ont juste disparu. »

Whyte a poursuivi: « Écoutez, je ne suis pas un combat d’échauffement pour personne, je donnerai l’enfer à n’importe qui la nuit. Un avantage que j’ai sur quiconque combat AJ est que je suis capable d’entrer mentalement dans sa tête, je ‘ Je suis capable de le compenser et je suis capable de l’entraîner dans une bagarre parce que nous avons cette énergie et nous avons cette histoire.

« Rien que cela seul fait de moi un énorme danger pour lui et ils ne veulent pas risquer le combat de Wilder. »

Cependant, répondant aux affirmations de Whyte, le promoteur d’AJ, Hearn, dit que le combat est là pour être signé, si The Body Snatcher est vraiment intéressé.

Parler à Boxe Sociale, Hearn a déclaré: «Ils disent qu’aucun contact n’a été établi mais ils sont heureux d’accepter l’offre, ils ont donc évidemment reçu l’offre.

« De toute évidence, ce qui s’est passé, c’est que c’est le combat qu’on m’a demandé de faire.

4 Joshua semble maintenant prêt à combattre Whyte le 12 août Crédit : Getty

« Nous avons fait une offre à Dillian Whyte il y a quatre ou cinq semaines et ils sont revenus et le libellé exact était » absolument pas, c’est inacceptablement bas « et fondamentalement loin d’un nombre qu’ils accepteraient.

« J’ai transmis cela à AJ et à l’équipe et nous avons dit » d’accord, nous allons passer à un autre adversaire « . C’était ça.

« Maintenant, ils sortent aujourd’hui à l’improviste et disent » nous acceptons cette offre « , juste au moment où nous sommes sur le point d’annoncer ou sommes dans les négociations finales avec un autre adversaire.

« Nous sommes retournés directement à Dillian et avons dit » pouvez-vous confirmer que vous acceptez cette offre « et ils ont dit » oui, nous acceptons « et j’ai dit » fantastique « , alors nous leur obtenons un contrat.

« Ils auront un contrat aujourd’hui, nous devons avancer au rythme, mais s’ils sont sérieux, ce combat peut avoir lieu à 100%.

« C’est toujours le combat que veut AJ pour le 12 aoûte encore une fois, si Dillian est sérieux, ce combat va avoir lieu.

4 Hearn représente à la fois Joshua et Whyte

Interrogé sur la rapidité avec laquelle les choses devraient bouger, Hearn a ajouté: «Ce contrat ne va pas être difficile. C’est un sac à main fixe, il n’y a pas d’obligations de voyage ou de médias obscènes – il va devoir assister à la conférence de presse et obtenir les billets qu’il veut et des choses comme ça, mais c’est assez simple.

« Nous ne voulons pas revenir avec un million de choses sur le contrat. Nous devons avancer à un rythme parce que c’est sept semaines samedi, mais j’aimerais que ce combat se produise et j’espère qu’il est réel.