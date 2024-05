EDD déclare qu’il n’interdit pas les sociétés de prêt en Californie

Getty Images

Le Département de développement de l’emploi de Californie a insisté sur le fait que les sociétés de prêt ne seraient pas interdites dans l’État, après que les agences de paie du secteur du divertissement ont sonné l’alarme ce week-end.

Comme Deadline l’a signalé précédemment, l’IATSE et plusieurs autres guildes hollywoodiennes ont publié des notes à leurs membres avertissant que le recours aux sociétés de prêt pourrait ne plus être autorisé dans le secteur du divertissement, à la suite d’un audit de l’agence de paie Cast & Crew.

« Nous comprenons la grande importance de l’industrie cinématographique et télévisuelle californienne et sommes fiers de notre travail visant à soutenir les employeurs et les industries californiennes. Nous avons reçu diverses demandes mettant en lumière des questions sur la capacité des sociétés de prêt à opérer en Californie. Comme nous l’avons déjà déclaré, EDD ne prend aucune mesure pour interdire ces sociétés en Californie », indique le communiqué.

L’EDD a ajouté qu’en tant que l’une des plus grandes agences de recouvrement des impôts du pays, « notre engagement est de garantir que ces impôts sont collectés conformément à la loi de l’État ».

« Nous poursuivrons notre communication avec les représentants de l’industrie pour garantir que leurs préoccupations soient entendues et comprises », poursuit le communiqué. « Nous sommes optimistes que ce dialogue contribuera à apporter davantage de clarté et d’informations au bénéfice de tous ceux qui travaillent dans l’une des industries les plus emblématiques de Californie. »

La déclaration n’explique pas pourquoi Cast & Crew, ainsi que d’autres agences de paie au service de l’industrie du divertissement, ont reçu une directive selon laquelle l’EDD n’accepterait plus de prêts aux sociétés, si ce n’est pas le cas. Deadline a contacté l’EDD pour des commentaires supplémentaires.

Selon l’avis de Cast & Crew, l’EDD réprimerait le recours aux sociétés de prêt pour obliger les employeurs à payer les services directement aux employés sous contrat.

En conséquence, l’EDD enverrait un avis à tous les propriétaires de sociétés de prêt concernés pour qu’ils vérifient l’assurance-chômage et les autres taxes sur les compensations versées par Cast & Crew aux entités de prêt.

Plusieurs guildes ont publié des déclarations au cours du week-end indiquant qu’elles étudiaient la question.

Les sociétés de prêt sont généralement des SARL à propriétaire unique ou des S-Corps qui permettent à un travailleur sous contrat de fournir des services en tant qu’employé de sa propre société, plutôt que de recevoir un paiement directement en tant qu’individu. Ils peuvent alors se verser un salaire, et même cotiser pour leur propre compte à un compte de retraite.

Bien que les prêts ne soient pas exclusifs à l’industrie du divertissement, de nombreux travailleurs du cinéma et de la télévision utilisent les sociétés de prêt comme moyen de se protéger contre toute responsabilité et de bénéficier d’allégements fiscaux sur les dépenses professionnelles liées à leur travail.

Si vous êtes concerné par ce changement, veuillez contacter la ligne d’information Deadline pour nous en dire plus.