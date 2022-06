Ed Yardeni sur le marché baissier, la Fed et l’inflation

Les marchés ont récemment connu une course effrénée, oscillant entre gains et pertes. Cependant, la vente brutale a signifié que le S&P 500 est toujours dans un marché baissier.

« Pendant de nombreuses années, l’idée de ne pas combattre la Fed était si la Fed allait être facile [on monetary policy.] Vous voulez être long en actions », a déclaré Yardeni, président du cabinet de conseil Yardeni Research. « Mais ce qui a radicalement changé cette année, c’est que » ne combattez pas la Fed « signifie désormais ne pas combattre la Fed quand elle lutte contre l’inflation. Et cela signifie que ce n’est pas un bon environnement pour les actions à court terme. »

Cependant, l’économie fait maintenant face au risque de stagflation alors que la croissance économique s’essouffle et que les prix continuent d’augmenter.

Alors que l’inflation a atteint de nouveaux sommets cette année, la Fed a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base la semaine dernière – son plus grand depuis 1994 – et a signalé un resserrement continu à venir. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’une autre hausse de 50 ou 75 points de base lors de la prochaine réunion en juillet est probable.

Wall Street a chuté en réponse au resserrement de la Fed et à la hausse rapide de l’inflation. Le S&P 500 a affiché la semaine dernière sa 10e semaine de baisse au cours des 11 dernières années et est maintenant bien engagé dans un marché baissier. Jeudi, ses 11 secteurs ont clôturé plus de 10 % en dessous de leurs récents sommets. Le Dow Jones Industrial Average est tombé en dessous de 30 000 pour la première fois depuis janvier 2021 la semaine dernière.

Yardeni a déclaré que « ce ne sera pas fini » tant qu’il n’y aura pas de signes définitifs que l’inflation, provoquée par la flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie, a atteint un sommet. Les observateurs du marché ont également imputé la hausse des prix à la surstimulation budgétaire de l’économie par la Fed au milieu de la pandémie de Covid-19.

« Nous devons voir un pic d’inflation avant que le marché ne soit sensiblement plus élevé », a-t-il déclaré, ajoutant que ce point pourrait survenir l’année prochaine.

Pourtant, Yardeni pense que les marchés « sont en quelque sorte à un stade d’épuisement » dans la vente.

« À ce stade, il est un peu trop tard pour paniquer. Je pense que les investisseurs à long terme vont découvrir qu’il y a de belles opportunités ici », a-t-il déclaré à CNBC.