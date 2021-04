Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, doit quitter ses fonctions.

Cependant, il est entendu qu’il continuera dans son rôle au sein du club jusqu’à la fin de 2021.

Woodward avait déjà convenu avec les Glazers, les propriétaires de United, qu’il finirait à Old Trafford à la fin de l’année, mais l’annonce a été avancée mardi soir.

Image:

Woodward quittera son poste à la fin de 2021



Il s’ensuit que Chelsea et Manchester City ont décidé de quitter la Super League séparatiste à la suite d’un rejet massif des projets par les fans et les instances dirigeantes à travers l’Europe.

United a démissionné de l’European Club Association (ECA) dimanche et Woodward a quitté ses fonctions à l’UEFA.

Actualités Sky Sports a été informé que la décision de Woodward de quitter United est une décision à l’amiable et sans rapport avec la proposition de la Super League.

L’ancien capitaine de United, Gary Neville, qui a critiqué Woodward et la gestion du club par les propriétaires de United, a semblé célébrer la démission du vice-président exécutif sur Twitter.

Alors que la nouvelle tombait, Neville a simplement posté un emoji de vague sur son compte officiel.

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle actualité de Manchester United qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

