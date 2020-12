«Nous voyons des signes positifs sur le terrain et sur le terrain d’entraînement qui renforcent notre confiance dans les progrès réalisés par Ole, son équipe d’entraîneurs et les joueurs.

Ed Woodward a toujours soutenu Ole Gunnar Solskjaer depuis qu’il lui a accordé un contrat de trois ans en tant que patron de Manchester United en 2019.

Chaque fois que la critique est venue, le vice-président exécutif d’Untied n’a pas tardé à offrir une défense ferme.

« Ce qui se passe sur le terrain est clairement notre priorité absolue », a-t-il ajouté lors du forum des fans de la semaine dernière. « Et même si ce n’est pas la même chose sans supporters dans le stade, nous avons vu beaucoup de sommets depuis notre dernière rencontre en avril, avec cette série de 14 matchs sans défaite pour terminer troisième de la course de Premier League la saison dernière et de belles victoires contre le PSG et le RB Leipzig à notre retour en Ligue des champions cette saison.

Malheureusement pour Woodward et Solskjaer, ces sommets de la Ligue des champions peuvent désormais être effacés, United incapable de se frayer un chemin à travers la phase de groupes.

La défaite face au RB Leipzig mardi soir a condamné les Red Devils à une autre année de football à élimination directe en Ligue Europa.

Et non seulement l’élimination a été préjudiciable sur le terrain, mais d’un point de vue financier, elle coûtera au club environ 17 millions de livres sterling.

Ce coup dur monétaire pourrait avoir un impact sur la capacité du club sur le marché des transferts, Woodward réaffirmant son engagement à soutenir Solskjaer dans la fenêtre de l’été prochain avant l’élimination.