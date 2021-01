Ed Woodward a laissé entendre que Manchester United pourrait faire face à un «hiver difficile», les clubs s’adaptant toujours aux impacts financiers de la pandémie de coronavirus.

Le vice-président exécutif de United a été particulièrement transparent avec les supporters, en particulier en ce qui concerne les plans de transfert du club.

En décembre, Woodward a déclaré à ses partisans que si les patrons d’Old Trafford continueront de soutenir Ole Gunnar Solskjaer, une grande partie de leur activité aura lieu cet été.

« Nous continuerons à soutenir Ole avec une approche planifiée et à long terme du recrutement, axée sur les fenêtres d’été », a-t-il déclaré début décembre.

Et à la veille de la fenêtre de janvier, les derniers commentaires de Woodward suggèrent à nouveau que ce pourrait être un mois calme dans la fenêtre.

«Bien que cela reste un hiver difficile à court terme, nous pouvons tous nous sentir plus optimistes sur le moyen et le long terme alors que les vaccins arrivent pour lutter contre le virus», a-t-il écrit dans ses notes de programme contre Aston Villa.

«L’un des nombreux avantages à en tirer devrait être le retour progressif des supporters dans les stades de football et nous avons hâte que le nôtre soit autorisé à retourner à Old Trafford.

«L’équipe s’est bien débrouillée dans des circonstances difficiles en jouant à huis clos. En effet, au moment de la rédaction de cet article, nous avons gagné plus de points par match depuis le redémarrage du projet en juin dernier que tout autre club de Premier League. Nous avons également quatre victoires de plus et neuf buts de plus qu’à la même époque la saison dernière.