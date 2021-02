Repéré: Chuck Bass, dans la chair. C’est vrai, Upper East Siders, le plus gros fêtard de New York est de retour en ville.

Neuf ans après Une fille bavarde terminé sur The CW, M. Bass a fait son retour au petit écran … sur TikTok.

Acteur Ed Westwick a relancé son personnage de mauvais garçon à la voix douce le lundi 8 février, quand il a fait son Début de TikTok.

Le Britannique de 33 ans est apparu pour la première fois dans une veste en cuir sherpa et a lancé un défi aux fans avec l’invite: « Dites-moi que vous avez regardé Une fille bavarde sans vraiment me dire que tu as regardé Une fille bavarde. Je vais commencer. »

Il a ensuite coupé un clip de lui-même portant l’ensemble d’homme d’affaires signature de Chuck, avec une cravate violette, un gilet de costume bleu marine et une chemise formelle blanche. « Je suis Chuck Bass, » murmura-t-il pratiquement de cette voix parfaite de Chuck Bass, sans sourire en vue.

Les fans ont commenté, « la vidéo la plus chaude que j’aie jamais vue » et « Je suis mentalement amoureux de Chuck Bass. » L’un d’eux a cité la réplique la plus célèbre de l’émission, disant: « 3 MOTS 8 LETTRES, DITES-LE ET IM VÔTRE. »