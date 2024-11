Ed Westwick, ancien élève de Gossip Girl, et sa femme Amy Jackson s’apprêtent à accueillir bébé

Ed Westwick et sa femme Amy Jackson ont fait une grande annonce jeudi.

Deux mois seulement après s’être mariés, le Une fille bavarde alun et Amy ont partagé une publication commune sur Instagram annonçant leur grossesse.

Ils ont partagé de superbes photos dans lesquelles Amy affichait son ventre qui grossissait et Ed berçait son baby bump.

Cette grande nouvelle a suscité l’amour des fans qui ont inondé la section commentaires de messages de félicitations pour le couple.

« Félicitations!! Je suis tellement heureux pour vous deux », a écrit l’un d’eux.

Tandis qu’un autre commentait : « Oh mon Dieu, quelle joie !! Mes plus grandes félicitations xxx sur la lune pour vous tous !! Le plus grand amour.

« Je ne peux pas attendre bébé Jackson-Westwick ! C’est tellement beau », lit-on dans le troisième commentaire.

Après leur mariage, le couple a partagé son admiration l’un pour l’autre dans une interview avec Revue PEOPLE.

« Pour moi, [marrying Westwick] signifie avoir un partenaire de vie avec qui partir à l’aventure, partager amour et soutien, créer une belle famille et se soutenir mutuellement tout au long de tous les moments de la vie. Il s’agit de construire un avenir ensemble et de créer des souvenirs sans fin, sachant que nous sommes une équipe à travers tout cela », a déclaré Amy au média.

Pendant ce temps, Ed a ajouté : « Tout cela représente un nouveau niveau d’énergie pour une nouvelle aventure – la meilleure que vous puissiez vivre. J’ai passé ma vie à me demander qui elle serait, puis je l’ai trouvée.