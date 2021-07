Ed Walker espère un gros run de Starman lors de la Darley July Cup | Nouvelles de course

Starman d’Ed Walker est sur le point de prendre sa place au sommet de la division sprint lorsqu’il s’alignera pour la Darley July Cup.

L’enfant de quatre ans est en lice pour le favoritisme dans le concours du groupe 1 sur six stades sur le parcours de juillet de Newmarket ce samedi.

Starman a été vu pour la dernière fois en train de triompher dans les Duke of York Stakes à York, battant Naharr, Oxted et Summerghand dans le processus.

La performance était la première de la baie en 2021 et Walker a été agréablement surpris de le voir frapper pour la première fois après une pause de 207 jours.

« Je le considérais comme une course de préparation, je m’attendais à ce qu’il ait besoin de courir et d’une certaine manière, j’étais heureux d’être battu car Ascot était le tout et la fin », a-t-il déclaré.

« Quand il a gagné comme ça et s’est battu comme il l’a fait, il semblait certainement qu’il allait se resserrer et s’améliorer pour la course.

« Je ne vais pas dire qu’il ira mieux après York, mais j’aimerais dire qu’il sera meilleur pour cette course. »

Oxted de Roger Teal a remporté les King’s Stand Stakes à Royal Ascot, une victoire qui renforce encore la forme du succès de Starman à York.

« Sa forme est solide, très solide, Oxted a mis un peu de temps à s’échauffer cette année, les Teals étaient un peu déçus et maintenant ils sont à nouveau pleins d’optimisme », a-t-il déclaré.

« C’est un très bon cheval, deux fois vainqueur du Groupe 1, et ce n’est pas parce que nous l’avons battu que je ne le vois pas comme une menace. »

Starman était également un coureur prévu dans le King’s Stand, mais une averse sur Ascot a rendu les choses défavorables et Walker a été contraint de le retirer.

La météo a laissé des conditions sur la piste de Berkshire similaires à la Journée des champions la saison dernière, où le cheval a été battu pour la première et unique fois en terminant 14e sur 19 rivaux sur un sol meuble dans les British Champions Sprint Stakes.

« C’était une décision facile, mais brutale de devoir la prendre. Mais il n’a été battu qu’une seule fois et c’était sur cette piste et dans ces conditions », a déclaré Walker.

« C’était juste comme si cela aurait été une erreur brillante à faire quand tous les chevaux qui l’ont battu le jour des champions étaient là.

« Je me serais senti tellement stupide, chaque fois que vous envoyez un cheval au combat, vous risquez des blessures ou une déception et je me serais senti vraiment stupide s’il avait été battu à nouveau six longueurs et n’avait battu que deux rivaux et je l’avais couru n’aimant pas le sol. »

Les conditions du nouveau marché seront probablement beaucoup moins extrêmes, le cours de juillet étant actuellement décrit comme bon à ferme et des averses attendues.

« On dirait que ça devrait être un beau terrain », a déclaré Walker.

« Dans le pire des cas (scénario) bon terrain, probablement un peu plus vite que ça si la pluie ne vient pas, donc il n’y a pas d’excuses – que le meilleur cheval gagne. »

Le concours de ce week-end s’annonce extrêmement compétitif, avec Starman et Oxted rejoints en tête du marché par Dragon Symbol – qui a été le premier à passer le poteau dans un renouvellement spectaculaire de la Commonwealth Cup – et le vainqueur des Jersey Stakes Creative Force, bien que champion du jubilé de diamant Dream Of Dreams est notamment absent pour cause de blessure.

« Cela ressemble à une vraie course de championnat, vous avez tous les meilleurs chevaux de la génération là-dedans, mais c’est dommage de ne pas avoir le vainqueur du jubilé de diamant aux côtés du vainqueur du King’s Stand », a déclaré Walker.

« Starman a l’opportunité d’être le sprinter de sa génération parce qu’il n’a qu’un seul coup sur son record, j’aimerais penser qu’il pourrait être le prochain Muhaarar.

« Il n’a absolument rien fait de mal à la barre qui a couru sur un mauvais terrain, je ne sais tout simplement pas combien il a dans sa manche – lui seul peut répondre à cette question et j’espère qu’il y répondra samedi. »