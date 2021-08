Ed Walker attend un énorme Prix Rothschild de Primo Bacio à Deauville | Nouvelles de course

Ed Walker s’attend à un spectacle audacieux de Primo Bacio « massivement excitant » alors qu’elle offre d’améliorer encore la forme exceptionnelle des Falmouth Stakes de cette année dans le Prix Rothschild à Deauville.

Alcohol Free et Lady Bowthorpe – les deux pouliches qui ont terminé directement, et moins d’une longueur, devant Primo Bacio à Newmarket – ont toutes deux augmenté leur CV de Groupe 1 avec une victoire à Goodwood la semaine dernière.

De plus, Mother Earth d’Aidan O’Brien – qui s’oppose mardi et a terminé juste une longueur devant Primo Bacio lors de leur dernière rencontre – était également l’héroïne des 1000 Guinées en mai et finaliste de l’équivalent français.

Ils soutiennent donc tous l’évaluation de l’entraîneur de Lambourn Walker sur le « renouvellement le plus chaud de l’histoire du Falmouth » – et il ne doute pas que sa pouliche mérite sa place dans une édition de 14 de la course de fond sur la carte chic de Deauville.

Il a déclaré: « J’ai beaucoup d’espoir. Elle n’a eu que trois descentes cette année, et la seule fois où elle a eu un passage ininterrompu, elle a absolument trotté.

« Elle est extrêmement excitante et elle est en grande forme. »

Primo Bacio affrontera un solide contingent à domicile – dont le prolifique vainqueur de Francis Henri-Graffard Padovana, l’héroïne des Guinées françaises de Jean-Claude Rouget Coeursamba et Tahlie de Pascal Bary, qui vise une cinquième victoire consécutive.

Frankie Dettori célèbre sur la Terre Mère après avoir remporté le Qipco 1000 Guineas Stakes



La jument allemande Axana est également dans le compte, tandis que le défi britannique et irlandais comprend également Parent’s Prayer for Archie Watson, No Speak Alexander de Jessica Harrington et Belle Image de Sheila Lavery – respectivement troisième et quatrième dans les Guinées irlandaises.

Primo Bacio n’en sera qu’au quatrième départ de sa saison de trois ans, après avoir dépassé d’énormes chances de se classer au quatrième rang de sans alcool à son retour à Newbury en avril, puis a remporté avec insistance dans la société cotée à York.

Walker a ajouté: « Nous n’avons pas eu à faire grand-chose avec elle depuis le Falmouth pour la garder heureuse et en bonne santé.

« Cette année, nous semblons avoir trouvé le renouvellement le plus chaud de l’histoire de Falmouth.

L’équipe de Jessica Harrington envoie No Speak Alexander à Deauville



« C’est vraiment incroyable – le vainqueur de Sussex, le vainqueur de Nassau – et nous n’avons été battus que d’une longueur et demie, avec un passage interrompu (en course à pied).

« Nous devons changer la forme avec la Terre Mère – ce que je ne parierais pas contre elle.

« Nous espérons juste que nous aurons un bon voyage, et si elle le fait, je pense qu’elle sera là-bas. »

Primo Bacio, qui sera à nouveau monté par Andrea Atzeni en France, était un absent tardif des Coronation Stakes après qu’un déluge à Royal Ascot a rendu le terrain lourd.

Bon à mou est prévu à Deauville, et Walker ne s’attend pas à ce que cela pose un problème.

Lorsqu’on lui a demandé si des conditions très éprouvantes pourraient être contre Primo Bacio, il a répondu: « Je ne sais pas, pour être honnête.

« C’est une pouliche si bonne, avec un tour de pied mortel. (Mais) c’était du côté lent à York quand elle a très bien gagné. Elle est par Awtaad, qui aimait la boue et produit de très bons chevaux avec des -forme au sol.

« Si vous oubliez son pedigree et que vous la regardez simplement physiquement, vous diriez que c’est une vraie pouliche rapide – mais vous ne savez jamais vraiment jusqu’à ce que vous essayiez. »

Dans tous les cas, il ne fait aucun doute qu’il a fait le bon choix pour retirer Primo Bacio de ses débuts prévus dans le Groupe 1 en juin.

Il a déclaré: « À Ascot, ce n’allait être que la troisième manche de sa saison – et ce kilomètre raide et ce terrain vraiment sans fond, je ne pensais tout simplement pas qu’un travail lui conviendrait.

« Je n’ai donc aucun regret d’avoir raté Ascot, même si elle s’avère aller avec un peu de coupe dans le sol, parce que je pense juste qu’à ce moment de sa saison, cela n’aurait pas été la bonne chose à faire.

« Mais nous sommes ici maintenant, et elle courra quand même – (et) je pense que tant que c’est juste bon sur un sol mou, elle ira parfaitement bien. »