Ed Sheeran va à nouveau collaborer avec BTS, le chanteur révèle des détails

Ed Sheeran, qui a déjà collaboré avec le groupe de garçons K-Pop BTS avec la chanson « Make It Right » pour l’album « Map of the Soul: Persona » a annoncé une nouvelle mise à jour. Lors d’une interaction avec l’émission de radio ‘Most Requested Live’, l’auteur-compositeur-interprète a révélé qu’il travaillait à nouveau avec septet. Lors de la promotion de son dernier single « Bad Habits », Ed a déclaré qu’il était ravi de collaborer avec BTS.

Il a déclaré: « J’ai en fait travaillé avec BTS sur leur dernier album, et je viens d’écrire une chanson pour leur nouvel album. Et ils sont aussi des gars super, super cool. »

Pendant ce temps, Big Hit avait déclaré à Newsen : « Il est vrai qu’Ed Sheeran participe à la nouvelle chanson de BTS. »

Lorsqu’on leur a demandé si la chanson de Sheeran faisait partie de « Butter » ou d’un nouvel album, ils ont répondu : « Nous ne pouvons pas confirmer les détails. »

Ed a récemment déclaré que son mode de vie avait complètement changé depuis qu’il était devenu père. « Mon style de vie a complètement changé. Au lieu d’aller au lit à 6 heures du matin, je me lève à 6 heures du matin et plus tôt que ça », a déclaré Sheeran sur ‘New Music Daily’, animé par Zane Lowe.

« J’avais l’habitude de tout faire à l’excès, comme de vrais excès. J’allais dans un restaurant et je me disais: » Oh, j’aime le look de ça. Et comme le look de ça. Et comme, je vais juste, je » Je vais manger tout ça’. J’ai adoré boire tout ce qui était en vue et toutes les autres choses », se souvient-il.

« Je viens de découvrir quand Cherry était enceinte de six mois, j’étais comme, à ce stade (ses) les eaux pourraient se briser à tout moment et je vais juste arrêter les excès et juste être disponible et être le mari que je suis censé être « , a-t-il déclaré, selon femalefirst.co.uk.

Sheeran a également déclaré qu’il avait « certaines attentes » concernant la paternité après que les gens lui aient dit que ce serait la « meilleure chose » qui lui soit arrivée.

(Entrées de l’IANS)