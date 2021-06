Ed Sheeran troque l’ambiance d’un mec sympa contre des dents de vampire dans la chanson « Bad Habits »

Ed Sheeran est de retour et montre quelques « Mauvaises Habitudes ».

Le chanteur de 30 ans a sorti son nouveau single « Bad Habits » vendredi à minuit, accompagné d’un clip vidéo qui montre le crooner « Shape of You » adoptant un look plus audacieux et plus sanguinaire.

Dans la vidéo, Sheeran joue le rôle d’un vampire pimpant, avec une veste de costume rose vif, un maquillage pour les yeux sombre et pailleté et quelques chompers pointus. La vidéo suit Sheeran et ses compagnons vampires alors qu’ils font des ravages dans un centre commercial.

« Mes mauvaises habitudes mènent à des soirées tardives, à finir seules », chante Sheeran. « Conversations avec un étranger que je connais à peine / Je jure que ce sera la dernière mais ça ne le sera probablement pas / Je n’ai plus rien à perdre, à utiliser ou à faire »

Le 16 juin, Sheeran a taquiné la sortie de la chanson dans une courte vidéo étrange, qui le montrait en train de se faufiler la nuit aux côtés d’autres vampires. Mercredi, dans une bobine Instagram, le chanteur a donné aux fans un aperçu des coulisses du clip, alors qu’il se préparait à tourner une scène impliquant de sauter d’un endroit élevé.

Ed Sheeran laisse tomber son « cadeau de Noël » chanson « Afterglow », applaudissent les fans : « Juste ce dont nous avions besoin »

« Je suis terrifié par les hauteurs et je suis sur le point de sauter d’un toit, ce dont je ne sais pas vraiment comment on m’a parlé, mais nous y sommes », a-t-il déclaré.

« Bad Habits » a suscité des éloges sur Twitter, de nombreux utilisateurs complimentant le look du chanteur.

« Yow, l’ère des vampires Ed Sheeran est chaud CHAUD! » a écrit @minyoongivi.

« ED EST NÉ POUR ÊTRE UN VAMPIRE » a écrit @clausosaD.

« vampire ed sheeran dans un costume rose », a écrit @goldendamchu. « Ouais »

« Bad Habits » est la première nouvelle chanson de Sheeran depuis sa sortie surprise de « Afterglow » fin décembre. Le chanteur a surnommé « Afterglow » un « cadeau de Noël » à l’époque et a déclaré que la chanson se distinguait de son prochain album.

En septembre, Sheeran a annoncé sur Instagram que lui et sa femme Cherry Seaborn avaient accueilli une petite fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Le couple se connaît depuis l’enfance et a fréquenté le lycée ensemble.

Ed Sheeran et sa femme Cherry Seaborn Bienvenue à la petite fille nommée Lyra : « Nous sommes au septième ciel »

Contribution : Hannah Yasharoff