Ed Sheeran surprend les fans alors que son propre acte d’ouverture après que l’ouvreur original Khalid ait eu un accident de voiture

Ed Sheeran à la rescousse !

Les fans ont eu droit à une dose supplémentaire de Sheeran lors de son concert dans le Maryland samedi après que l’auteur-compositeur-interprète a révélé que son premier acte, le chanteur Khalid, avait eu un accident de voiture.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Sheeran a déclaré à son auditoire bondé que Khalid « avait eu un accident de voiture cette semaine », avant de confirmer qu’il serait son propre acte d’ouverture.

« Il se remet et nous lui souhaitons le meilleur », a-t-il ajouté, avant de plaisanter avec le public en disant que les fans qui n’étaient pas au courant du changement pourraient être déconcertés par le set initial de Sheeran.

« Et je vais le dire après chaque chanson parce que si les gens ne savent pas que j’allais faire la première partie d’aujourd’hui, les gens vont se dire : ‘Ce spectacle n’est pas ce que je pensais que c’était’ Je pensais qu’il y aurait plus de feux d’artifice. Mais nous y sommes », a lancé l’interprète de « Thinking Out Loud » à la foule au sujet de ses minutes supplémentaires sur scène.

Sheeran était ravi de pouvoir voir ses fans, admettant dans une autre vidéo de fan qu’il commence généralement ses émissions quand il fait plus sombre dehors.

« Habituellement, quand je commence à jouer, c’est comme le noir absolu. Et maintenant, je peux voir tout le monde. Et c’est génial ! »

« C’est assez amusant », a-t-il poursuivi. « J’ai l’impression que lorsque vous êtes l’acte principal, il y a comme… un tas de pression. … J’ai l’impression que lorsque vous êtes l’acte d’ouverture, c’est un peu comme, ‘amusons-nous.' »

Khalid avait déjà été annoncé comme premier joueur de Sheeran en octobre.

À l’époque, l’interprète de « Young Dumb & Broke » partageait son enthousiasme à l’idée de rejoindre la tournée de mathématiques de Sheeran, en écrivant sur Instagram : « Tellement excité de rejoindre mon frère Ed Sheeran en tournée ! Ce sera la première fois que je jouerai dans un stade, et je suis extrêmement heureux de le faire avec [Ed Sheeran]. J’ai hâte de voir et de jouer pour vous tous, belles personnes (jeu de mots hahaha) », a-t-il déclaré, faisant référence à la célèbre chanson du Britannique.

Khalid n’a pas parlé publiquement de l’accident.

Un représentant du musicien de 25 ans n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Avant de terminer sa performance d’introduction, Sheeran a déclaré à la foule dans une autre vidéo enregistrée par des fans : « Je veux juste dire, avant de présenter cette prochaine chanson, que j’espère vraiment que Khalid se rétablira bientôt et qu’il nous rejoindra à Boston. «

Le prochain spectacle de Sheeran aura lieu à Boston le 29 juin.