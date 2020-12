Le chanteur a sorti une nouvelle chanson, « Afterglow » lundi. C’est sa première nouvelle musique depuis l’accueil de son premier enfant en août.

Il y chante: « Nous étions ivres d’amour en attendant un miracle / En essayant de nous retrouver dans la neige d’hiver / Si seuls amoureux comme le monde avait disparu. »

Sheeran a partagé la chanson sur son Instagram avec une vidéo d’accompagnement, « Hey les gars. Afterglow est une chanson que j’ai écrite l’année dernière et que je voulais sortir pour vous. Ce n’est pas le premier single du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime et J’espère que vous aimez aussi. Profitez-en! Passez une bonne et heureuse pause festive et le Nouvel An. De retour chez papa débarque pour moi maintenant, ciao x «

Lorsque Sheeran a annoncé la naissance de sa fille en septembre, il a dit qu’ils l’avaient appelée Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.