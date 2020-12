Les fans retiennent « la rémanence » qu’Ed Sheeran a partagée avec l’univers avec son nouveau single « Afterglow ».

La chanson qui a une mélodie douce, dégage un sentiment d’intimité lors d’un moment émotionnel entre proches.

« Vous devriez voir la façon dont la lumière danse sur votre tête / Un million de couleurs de noisette, d’or et de rouge / Le samedi matin s’estompe / Le soleil est reflété par le café dans votre main / Mes yeux sont à nouveau capturés dans votre regard, » il chante.

Sheeran poursuit: « Nous étions ivres d’amour, attendant un miracle / Essayant de nous retrouver dans la neige d’hiver / Si seuls amoureux comme si le monde avait disparu / Oh, je ne me tairai pas et je ne lâcherai pas / Je tiendra plus fort jusqu’à ce que la rémanence / Et nous brûlerons si brillamment jusqu’à ce que l’obscurité disparaisse doucement. «

La chanson, que le chanteur a surnommée « cadeau de Noël » dans une annonce Instagram dimanche, a précédé une vidéo qu’il a mise en place lundi de lui-même chantant la chanson qui se démarquera d’un album.

«Salut les gars», a écrit Sheeran. « Afterglow est une chanson que j’ai écrite l’année dernière et que je voulais sortir pour vous. Ce n’est pas le premier single du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime et j’espère que vous aimez aussi. Profitez-en! Passez une pause festive en toute sécurité et Nouvelles années. »

La chanson commence par la phrase «arrêtez les horloges, c’est incroyable». Et cette première parole peut tout aussi bien décrire le morceau qui a des fans montrant l’amour du musicien britannique sur les réseaux sociaux.

Johnny Drille a déclaré sur Twitter que « la nouvelle chanson d’Ed Sheeran est la plus belle chose que j’ai entendue cette année. »

Utilisateur Twitter @KristanBurkhill, semblait d’accord, écrivant que la chanson était « juste ce dont nous avions besoin » et remercia Sheeran.

Et @monounivers a ajouté: « J’ai été tellement stressé toute la journée avant mes examens mais Ed a laissé tomber une nouvelle chanson qui a fait disparaître mon anxiété. »

Un autre, @Bestvisiontv, a qualifié le plus récent de Sheeran de « miracle de Noël », ajoutant que l’artiste lui-même est également un miracle.

« Je suis prêt pour qu’ed sheeran domine à nouveau le monde », Ryan Meaney écrit sur Twitter.

Et @elleinthenet a souligné avec un gif les émotions que la chanson fait ressortir.

D’autres utilisateurs ont souligné le similitudes entre Sheeran et Taylor Swift, qui ont sorti un album surprise plus tôt ce mois-ci.

« Attendez que Ed Sheeran et Taylor Swift ont sorti des chansons cette année appelées Afterglow … est-ce une collaboration possible ????? » @galwayygirlz s’est demandé sur Twitter.

Sheeran, un nouveau père, a mis fin à son poste lundi en disant qu’il se dirigeait «vers la terre de papa».

Le chanteur de 29 ans et son épouse Cherry Seaborn ont accueilli un nouvel ajout dans la famille en septembre.

Il a révélé la nouvelle dans un post Instagram affichant une minuscule paire de chaussettes bleu marine qu’ils ont accueilli une petite fille.

«Ello! Un petit message de ma part car j’ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous», a écrit Sheeran sous-titré le message, le premier depuis qu’il a annoncé une interruption des médias sociaux la veille de Noël. « La semaine dernière, avec l’aide d’une incroyable équipe de livraison, Cherry a donné naissance à notre belle et saine fille – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes complètement amoureux d’elle. »

Sheeran et Seaborn se connaissent depuis l’enfance et ont fréquenté l’école secondaire ensemble.

« Maman et bébé se débrouillent incroyablement bien et nous sommes sur le nuage neuf ici », a ajouté Sheeran. « Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Beaucoup d’amour et je vous verrai quand il sera temps de revenir, Ed x »

Contribuant: Hannah Yasharoff, USA TODAY