Ed Sheeran s’associe à Pokemon pour la nouvelle chanson “Celestial”

L’artiste Ed Sheeran s’est associé à Pokemon pour une nouvelle chanson, “Celestial”.

Le clip vidéo, intégré ci-dessous, présente un mélange de séquences d’action en direct et d’animation, avec divers Pokémon comme Pikachu, Charmander et Squirtle apparaissant.

La chanson sera également présentée dans les prochains jeux vidéo Pokemon Scarlet et Violet, qui seront lancés sur Nintendo Switch en novembre.

Ce n’est pas la première fois que Sheeran s’associe à Pokémon. En novembre dernier, le musicien a eu un performance spéciale présentée dans Pokemon Go. La performance était accompagnée d’un événement dans le jeu mettant en vedette des Pokémon de démarrage de type eau – le type que Sheeran choisit toujours lorsqu’il commence un RPG Pokémon, selon l’officiel. Blog Pokémon Go.

Pokemon Scarlet et Violet devraient être lancés le 18 novembre. La paire se déroule dans une toute nouvelle région du monde ouvert appelée Paldea, qui abrite une variété de nouveau Pokémon et personnages. Pour la première fois dans la série, les joueurs pourront faire équipe et explorer la région en coopération.

Pokemon Scarlet et Violet sont disponibles en précommande chez divers détaillants. Toute personne qui achète un exemplaire avant le 28 février 2023 pourra recevez un Pikachu spécial dans leur jeu en tant que bonus gratuit. Nintendo sort également un Nintendo Switch OLED sur le thème Pokemon Scarlet et Violet avant les matchs du 4 novembre.