Ed Sheeran révèle pourquoi il n’a pas abandonné la musique après avoir accueilli sa fille Lyra | Nouvelles des gens

New Delhi : l’un des plus grands artistes musicaux au monde – Ed Sheeran a récemment révélé qu’il n’allait plus jouer de musique car il voulait se concentrer sur la paternité mais n’a pas arrêté car « la musique est entièrement moi en tant que personne ».

People Magazine a rapporté qu’Ed est récemment apparu dans une interview avec la radio SiriusXM où il a révélé qu’il envisageait de laisser sa carrière derrière lui pour se concentrer sur le fait d’être le père de sa fille Lyra, âgée de 11 mois, mais a décidé que c’était pour le mieux pour lui et son famille qu’il « continue à faire de la musique ».

« Il y a eu une longue période où je ne savais pas vraiment. Tout était sans direction », a déclaré Ed.

« J’avais terminé la tournée Divide et Divide s’est vendu définitivement à plus de 22 millions d’exemplaires, ce qui est comme plus d’exemplaires que je n’en ai jamais vendus avec un album. La tournée a été très médiatisée, c’était la plus grande tournée de tous les temps et s’est vendue comme 19 secondes, et je me souviens m’être tenu sur la scène d’Ipswich en terminant, puis en sortant de la scène et en étant juste comme, j’ai 28 ans. Et comme, je ne sais pas quoi faire maintenant — j’ai poursuivi et poursuivi et poursuivi et chassé et arrivé à cette chose », a ajouté le chanteur de 30 ans.

Il a en outre expliqué que pendant un an, il cherchait qui il était parce qu’il avait arrêté de jouer de la musique pendant un certain temps. « Et la musique est entièrement moi en tant que personne », a-t-il poursuivi.

Ed a dit: « Et puis j’ai eu ma fille – eh bien, ma femme a eu notre fille, mais je suis un parent. Et puis j’ai dit: » C’est ça, c’est moi, je vais juste être papa , je ne vais plus jouer de musique.' »

Dans l’interview, People Magazine a rapporté que le chanteur a admis s’être trouvé « très triste » et avoir l’impression qu’il n’avait « aucun but » malgré le fait qu’il soit père.

« J’étais soudainement comme, je pense qu’il est plus important pour ma fille de grandir en sachant que ses parents ont l’éthique du travail et ses parents aiment travailler dur et aiment créer et apprécier leur travail et voir cela plutôt que d’aimer regarder votre père aussi techniquement au chômage », a-t-il déclaré.

Sheeran a ajouté qu’il « s’est lentement remis à la musique » et que son processus créatif a commencé à couler assez naturellement.

« Mais il y a eu une longue période où je ne savais tout simplement pas. Tout était sans direction. Le succès ne devrait pas être mesuré en ventes d’albums ou en ventes de billets, car j’ai l’impression que la plupart de mon succès dans mon esprit a été mesuré par les bonnes chansons que j’ai écrites, mais il y a juste une attente de tout le monde autour de vous », a-t-il déclaré.

Ed a expliqué que les membres de sa famille le soutiennent déjà et lui demandent de faire de plus gros albums à l’avenir. « Les gens de ma famille qui se disent : » Le prochain album doit être encore plus gros « , et je sais qu’ils le disent pour me soutenir, mais peut-être que cela ne devrait pas l’être, peut-être que ce devrait être juste un album et comme peut-être une carrière peut aller comme ça [makes wave motion] plutôt que toujours debout », a-t-il déclaré.

Sur le plan professionnel, la sortie récente de « Bad Habits » d’Ed l’a conduit à la première place des deux Billboard Global Charts.

Sur le plan personnel, la star a accueilli sa fille Lyra Antarctica Seaborn Sheeran en août de l’année dernière avec sa femme Cherry Seaborn.