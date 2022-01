Ed Sheeran révèle pourquoi il a abandonné son smartphone et à quoi cela ressemblait

Nous parlons souvent de la désintoxication des médias sociaux et de la façon dont passer du temps loin d’Internet peut nous apporter une nouvelle perspective. Mais le chanteur britannique Ed Sheeran suit une cure de désintoxication pour téléphone portable depuis un certain temps maintenant et il a récemment révélé ce que cela faisait. Le chanteur est apparu sur le podcast The Collector’s Edition et a révélé pourquoi il avait choisi d’abandonner le smartphone. Sheeran a révélé que la pression constante de répondre aux messages et aux e-mails avait un impact sur sa santé mentale et le chanteur a décidé de se débarrasser complètement du smartphone il y a sept ans. S’exprimant sur le podcast, le chanteur de 30 ans a déclaré: « J’ai été vraiment, vraiment submergé et triste avec le téléphone. Je viens de passer tout mon temps dans un endroit très bas.

Le chanteur a décidé de mettre fin à sa relation avec la dinde froide du téléphone et l’a décrite comme l’une des « meilleures décisions ». Sheeran a cessé de garder un téléphone avec lui dès la fin de la tournée mondiale X en 2015. Décrivant son expérience après avoir abandonné le téléphone, Sheeran a déclaré: «C’était comme si un voile venait d’être levé… Je n’ai pas tellement coupé le contact avec les gens, J’ai juste limité mes contacts avec les gens. Alors, comment Sheeran communique-t-il à l’ère numérique ? Le chanteur a partagé lors de l’épisode du podcast : « Maintenant, j’ai un e-mail… et tous les quelques jours, je m’assois et j’ouvre mon ordinateur portable et je réponds à dix e-mails à la fois. Et puis je reprendrai ma vie et je ne me sentirai pas submergé par ça.

Le chanteur qui a livré des succès comme Photograph, Shape of You et Bad Habits, a révélé que la meilleure chose à propos d’abandonner le téléphone, en plus de se sentir moins stressé, ce sont les moments qu’il a avec les gens qu’il aime en personne, sans aucune interruption. .

Le chanteur a mentionné qu’il n’était pas un grand fan des smartphones modernes et les a décrits comme trop avancés. Sheeran a mentionné que les entreprises de smartphones devraient simplifier certaines de leurs fonctions. Ce n’est pas que Sheeran soit complètement opposé aux smartphones, le chanteur a déclaré qu’il se souvenait encore de son temps avec BlackBerry Bold.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.