Ed Sheeran révèle ce qui a aidé à convaincre le jury dans le procès « Thinking Out Loud »

Ed Sheeran s’exprime dans sa première interview depuis sa victoire en matière de violation du droit d’auteur.

L’auteur-compositeur-interprète anglais a été accusé d’avoir copié des accords de musique du classique « Let’s Get It On » de Marvin Gaye dans sa chanson à succès de 2014 « Penser a voix haute. »

Sheeran a révélé ce qui l’avait aidé à convaincre le jury.

« 101 chansons avec la même séquence d’accords », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur « Good Morning America ».

« Et c’était juste… effleurer la surface, » fit-il remarquer. « C’était très rapide de voir ça et de se dire : ‘Oh, ouais, ce n’est pas original.' »

Lors du procès de Sheeran, il a cassé sa guitare alors qu’il était à la barre et a expliqué pourquoi il avait décidé de partager ses talents lors de son témoignage.

« Je voulais le faire depuis des lustres… vous devez… faire preuve de diligence raisonnable devant le tribunal, alors j’ai juste attendu, et je savais que j’aurais ma journée pour l’expliquer… Je n’ai rien précipité », a-t-il déclaré. .

Jeudi, un jury a statué que Sheeran n’était pas responsable dans le procès pour violation du droit d’auteur intenté par la famille de l’auteur-compositeur-interprète Ed Townsend, qui a co-écrit la chanson de Gaye. Le procès aurait demandé 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

Après le verdict, Sheeran a déclaré devant le palais de justice qu’il était « reconnaissant que le jury ait vu à travers les tentatives » de montrer des « comparaisons trompeuses » faites par les experts du plaignant entre les deux chansons, trouvant « des similitudes là où il n’y en a pas ».

« C’est dévastateur d’être accusé d’avoir volé la chanson de quelqu’un d’autre », a déclaré Sheeran à l’époque, ajoutant: « Nous avons besoin que les auteurs-compositeurs et la communauté des écrivains se réunissent pour ramener le bon sens » et utilisent des « individus de confiance » comme experts en musique afin que le » le processus de création peut continuer. »

Le chanteur de « Shape of You » a également récemment publié les docuseries Disney +, « Ed Sheeran: The Sum of it All », où il s’est ouvert sur le traumatisme que lui et sa femme ont subi après son diagnostic de cancer.

« J’étais en quelque sorte en train de filmer un documentaire sur la réalisation de mon album… les clips musicaux en cours de réalisation et les concerts qui l’entouraient… les personnes qui réalisaient le documentaire… [said] ‘Nous allons tout filmer, et faites-nous confiance que nous allons faire quelque chose qui vous respecte…' », a expliqué Sheeran.

« Ils ont fait ce documentaire sur le deuil… et je pense que c’est vraiment magnifique », a-t-il déclaré sur GMA.

Le chanteur de 32 ans a ensuite exprimé à quel point il était excité à l’idée de tourner en Amérique du Nord et a déclaré que cela faisait cinq ans qu’il n’était pas revenu dans la région.

Il a ajouté que cela ne le dérangeait pas d’avoir plusieurs représentations tout au long de la semaine car c’est un bon « équilibre » pour sa vie de famille.

« Je joue deux soirs par semaine et le reste du temps je suis papa à la maison… c’est bien. »

Sheeran a franchement parlé de plusieurs points faibles de sa vie au cours des derniers mois.

Après que l’auteur-compositeur lauréat d’un Grammy Award a découvert que sa femme enceinte, Cherry Seaborn, avait reçu un diagnostic de cancer, il a révélé qu’il avait écrit sept chansons en quatre heures pour faire face à la nouvelle dévastatrice.

« J’ai reçu un diagnostic de cancer au début de l’année, ce qui était un énorme s—-er », a noté Seaborn pendant le documentaire.

« Cela m’a fait énormément réfléchir à notre mortalité. Je n’accepterais jamais de faire quelque chose comme ça, mais ça m’a fait penser : ‘Oh, si je meurs, quelle est la perception que les gens ont de moi ? Qu’est-ce que tu laisses derrière toi ?' »

Dans le premier épisode des docuseries de Sheeran, intitulé « Love », le couple a discuté de son expérience avec la bataille de Seaborn contre le cancer.

« Pour Ed, le but est qu’il veut dire aux gens : ‘Je ne suis pas seulement cette machine à musique. Je ne suis pas seulement ce robot qui essaie d’obtenir le numéro 1. Je suis un père, je suis un fils, je suis un ami. Ce n’est que cette année que je me suis dit : « Je pourrais mourir. » »

« Certaines personnes écrivent un journal et expriment leurs émotions à travers le stylo et, pour Ed, si quelque chose de vraiment intense se produit, il ira écrire une chanson », a ajouté Seaborn.

En mai 2022, Sheeran et sa femme ont accueilli leur deuxième fille, Jupiter, dans leur famille. Le couple a eu leur premier enfant, Lyra, en août 2020. L’annonce a été un choc pour de nombreux fans qui ne savaient même pas que Seaborn était enceinte.

