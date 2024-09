Ed Sheeran rend la pareille à son « frère » Diljit Dosanjh à Birmingham. Rester calme n’est pas une option

Laissez de côté votre blues du lundi. Diljit Dosanjh et Ed Sheeran ont une fois de plus enflammé la scène. Ed Sheeran a rejoint son « frère » Diljit Dosanjh lors de sa tournée Dil-Luminati à Birmingham. Les chanteurs ont partagé une publication commune lundi sur leurs comptes Instagram respectifs et nous ont donné un aperçu de la folie qui a emporté le public en direct. Dans la première vidéo, on peut voir Diljit présenter Ed dans son style punjabi inimitable. Il dit : « Ed Sheeran aa gaya oye » (Ed Sheeran est arrivé). On peut entendre le public crier à tue-tête. Alors que Diljit est habillé tout en blanc, Ed illumine la scène avec son style décontracté.

Ed et Diljit ont enchanté le public avec leur mash-up de The Shape of You et Naina de Kareena Kapoor, la comédie de braquage Crew de Kriti Sanon. À un moment donné, on peut les voir assis sur scène pendant leur performance. Ils partagent également une chaleureuse accolade. En partageant la vidéo, Ed Sheeran a écrit : « Je rends la pareille à mon frère @diljitdosanjh ce soir à Birmingham, quelle ambiance incroyable, merci de m’avoir invité ! » Pour information, Diljit a fait une apparition sur scène et a chanté son titre populaire Lover lors du concert d’Ed Sheeran à Mumbai en mars de cette année. Ed l’a également rejoint dans le chœur et a écrit un moment historique de la culture pop en chantant en punjabi pour la première fois.

En partageant une autre vidéo, Diljit a écrit : « Mon FRÈRE a arrêté BIRMINGHAM, quelle soirée. AMOUR ET RESPECT. Merci Birmingham Waleya BAUT Pyar. » Jetez un œil :

La tournée Dil-Luminati de Diljit Dosanjh fait beaucoup de bruit. Le chanteur a ajouté un autre spectacle à Delhi. En plus de cela, il a également prolongé la partie indienne de sa tournée pour inclure Mumbai et Jaipur. La star l’a annoncé via un post sur Instagram dimanche.