Ed Sheeran a offert à ses admirateurs adorables un aperçu rare de l’étape la plus personnelle de sa vie.

Le hit-maker de 29 ans a partagé quelques détails de son voyage en Antarctique où lui et sa femme Cherry auraient conçu leur fille Lyra Antarctica à Noël dernier.

Le hit-maker Give Me Love a sorti un tout nouveau titre dans le but de défendre les charts de Noël cette année.

La dernière ballade d’Ed Afterglow a fait ses débuts lundi après l’avoir taquinée tard dimanche soir – au grand plaisir de sa fidèle base de fans.

Le morceau capture le voyage éclair du chanteur en Antarctique aux côtés de son amour de longue date Cherry.

Et étonnamment, la star privée a partagé quelques détails plutôt intimes de l’escapade.

En dévoilant son single de retour, Ed a expliqué: «Afterglow est une chanson que j’ai écrite l’année dernière et que je voulais sortir pour vous.







«Ce n’est pas le premier single du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime et j’espère que tu aimes aussi. Prendre plaisir! De retour chez Papa, maintenant pour moi, ciao x. «

La superbe chanson sur sa femme bien-aimée contient les paroles: «Arrêtez les horloges, c’est incroyable, vous devriez voir la façon dont la lumière danse sur vos cheveux.

«Un million de couleurs de noisette, d’or et de rouge, le samedi matin s’estompe.







«Le soleil est reflété par le café dans ta main, mes yeux sont à nouveau capturés dans ton regard.»

Le chanteur né à Sussex chante également: «Nous étions ivres d’amour en attendant un miracle, essayant de nous retrouver dans la neige hivernale.

« Tellement seul dans l’amour comme si le monde avait disparu, Oh je ne me tairai pas et je ne lâcherai pas. Je me tiendrai plus fort, jusqu’à la rémanence. »







Depuis sa sortie à 11h lundi matin, Afterglow a déjà ratissé Afterglow a accumulé des millions de lectures depuis ses débuts sur YouTube et les plateformes de streaming.

Ed et Cherry ont accueilli leur précieuse fille en septembre.







« Nous sommes complètement amoureux d’elle … nous sommes sur un nuage neuf », a déclaré la chanteuse.

À l’époque, il avait déclaré à ses abonnés sur Instagram que «maman et bébé se débrouillaient incroyablement bien».