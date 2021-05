Ed Sheeran nommé commanditaire du maillot d’Ipswich Town pour la saison 2021-22 | Actualités du football

Ed Sheeran a été révélé comme le nouveau sponsor de chemise d’Ipswich Town.

L’auteur-compositeur-interprète anglais, qui vit dans le Suffolk et soutient le club de la League One, a signé un contrat d’un an pour sponsoriser les maillots de l’équipe première masculine et féminine de la saison 2021/22.

Le logo qui sera imprimé sur les chemises comprend les symboles +, x et ÷ – les titres des trois premiers albums de Sheeran – ainsi que les symboles moins et égal, au-dessus du mot «tournée».

« Le club de football est une grande partie de la communauté locale et c’est ma façon de montrer mon soutien », a déclaré Sheeran sur le site Web du club.

«J’ai toujours apprécié mes voyages à Portman Road et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades.

« Avec l’arrivée de nouveaux propriétaires américains, il y aura certainement des moments passionnants à venir pour les fans d’Ipswich, y compris moi-même. »

Interrogé sur la signification du logo sur le devant de la chemise, il a ajouté: «Tout sera révélé à temps».

La directrice des ventes de Town, Rosie Richardson, a déclaré: «Nous sommes évidemment ravis qu’Ed ait accepté de devenir notre sponsor de maillot la saison prochaine.

«J’ai travaillé avec Ed et son équipe de direction sur diverses initiatives au fil des ans et j’ai accueilli Ed et ses invités à Portman Road pour de nombreux matchs.

«Il a montré son soutien à sa ville natale de nombreuses manières et c’est un autre exemple de cela.

« Nous avons hâte de revoir Ed – et tous les autres supporters – de retour à Portman Road la saison prochaine. »