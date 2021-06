Ed Sheeran interprète une parodie hilarante de Tiny Dancer Friends avec Elton John et Courteney Cox et la dédie à Lisa Kudrow

ED Sheeran s’est associé à Elton John et Courteney Cox pour interpréter une parodie emblématique de Friends of Tiny Dancer – et ils l’ont dédiée à Lisa Kudrow.

Les fans de la célèbre sitcom américaine ont trouvé l’ensemble de l’échange hilarant, Lisa, 57 ans, publiant une réponse sur sa propre page de médias sociaux corrigeant le groupe.

7 Courteney s’est associé à Ed, Sir Elton et le chanteur Brandi pour rendre hommage au personnage de la co-star Lisa

Ed, 30 ans, a posté une vidéo de lui-même, Sir Elton, l’ex-co-star de Lisa, Courteney, et la chanteuse Brandi Carlile assis autour d’un piano et chantant l’énorme succès d’Elton en 1971.

Cependant, ils ont peaufiné les paroles en : « Tiens-moi plus près Tony Danza », avec Ed disant au début de la vidéo : « Lisa Kudrow, c’est pour toi. »

Le changement de paroles fait référence à une scène de Friends qui a vu le personnage de Lisa, Phoebe, dire à ses amis qu’elle pensait qu’ils étaient les vrais mots de la chanson.

Discutant de la « chanson la plus romantique » jamais faite avec Rachel et Ross, le guitariste dingue a plaisanté : « Celle qu’Elton John a écrite pour ce type sur Who’s The Boss ? ‘Tiens-moi près, jeune Tony Danza' ».

7 Une scène emblématique de Friends a vu Phoebe chanter les mauvaises paroles de Tiny Dancer

7 Le groupe a fait de sa version une réalité

Lisa a filmé une réponse vidéo à la dédicace, émettant des commentaires en sous-titrant le message: « Exceptionnellement bon, mais… »

Dans le clip, elle dit maladroitement entre deux rires : « C’était la chose la plus excitante de tous les temps, c’était tellement bon…

« Techniquement cependant, c’est : ‘Tiens-moi près, jeune Tony Danza’… Mais ce que tu as fait était super aussi !

« Y compris la chanson originale, Sir Elton, c’était vraiment bien. »

7 Cependant, Lisa n’a pas tardé à corriger une erreur flagrante

7 Mais elle a avoué que la performance était toujours « excitante »

Courteney, 56 ans, a réagi dans les commentaires en écrivant : « Ahahaha ! Tu as raison Lisa !!! La prochaine fois, nous nous assurerons d’avoir les « jeunes » là-dedans ❤️❤️❤️ »

Le doux échange intervient peu de temps après que les deux actrices se soient réunies à l’écran aux côtés du reste de la distribution de Friends pour leurs retrouvailles très attendues.

Courteney et Lisa ont rejoint Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc pour revenir sur leur passage dans l’émission – 17 ans après sa disparition.

7 Friends créé en 2004 Crédit : Getty

7 Le casting réuni à l’écran le mois dernier Crédit : ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. Tous les droits sont réservés. HBO Max™ est utilisé sous licence.

Le Friends Reunion Show, également connu sous le nom de « The One Where They Get Back Together, a présenté un certain nombre de camées de célébrités – dont David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne et Lady Gaga.

Friends a été diffusé entre 1994 et 2004, et est resté extrêmement populaire grâce au streaming sur la plateforme en ligne Netflix.

Les téléspectateurs ont fondu en larmes en regardant le gang se réunir et partager de toutes nouvelles anecdotes sur leurs expériences de la décennie au cours de laquelle il a été diffusé.