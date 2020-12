On pense qu’Ed Sheehan est plus riche que le batteur des Beatles Ringo Starr et la légende des Rolling Stones Keith Richards après avoir gagné plus de 70 millions de livres sterling l’année dernière.

Alors que les fans de l’homme de 29 ans étaient désemparés l’année dernière d’apprendre qu’Ed allait « prendre une retraite anticipée », il semble que le chanteur riait jusqu’à la banque.

La star aurait gagné 70 millions de livres sterling grâce à sa tournée 2017-2019 Divide ainsi que les revenus de sa musique – y compris son album collaboratif, No.6 Collaborations Project avec d’autres musiciens tels que Eminem, 50 Cent et Justin Bieber.

Les bénéfices étaient si lucratifs, il est rapporté qu’Ed a fait 200000 £ par jour grâce aux fans qui ont accumulé de l’argent pour le voir vivre et acheter sa musique.







(Image: Getty Images)



The Sun prétend avoir vu des documents déposés à la Companies House révélant qu’Ed avait gagné des millions grâce à sa compagnie de tournée et à sa maison de disques.

Le journal déclare qu’il a encaissé 48,1 millions de livres sterling par l’intermédiaire de sa maison de disques et plus de 37 millions de livres sterling par l’intermédiaire de sa société Nathan Cable Touring.

Ils écrivent: «Les chiffres font suite à la tournée record de Divide, qui s’est terminée dans la ville natale d’Ed, à Ipswich, en août 2019.









«C’est devenu la tournée musicale la plus rentable de tous les temps, avec 607 millions de livres sterling sur 255 spectacles.

«L’Europe a généré 58,9 millions de livres sterling, dont 11,4 millions de livres en Asie et 125 624 en Amérique du Nord.

«Sa société Ed Sheeran Ltd, qui tire de l’argent de l’écriture, de l’enregistrement et de la production de sa musique, a réalisé un bénéfice de 29 millions de livres sterling sur un chiffre d’affaires de 48,1 millions de livres sterling.»

On pense que sa richesse dépassera les 260 millions de livres sterling que Ringo Starr possède et la fortune de 270 millions de livres sterling de Keith Richards.

Et Ed n’est prêt à devenir plus riche qu’après avoir mis fin à sa retraite musicale auto-imposée cette semaine.

Le chanteur a ravi les fans en lançant un nouveau single intitulé Afterglow lundi – un nouveau morceau unique qui, selon lui, n’est « pas le premier single du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime. »