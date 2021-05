Ed Sheeran, fan de l’enfance, parrainera la chemise d’Ipswich Town la saison prochaine

Ed Sheeran, quadruple vainqueur d’un Grammy, sera le sponsor du maillot de son équipe d’enfance d’Ipswich Town la saison prochaine, a annoncé le club jeudi. Le joueur de 30 ans, qui a grandi dans le Suffolk, verra son logo apparaître sur les maillots de l’équipe première masculine et féminine. Ipswich est prêt pour une troisième saison dans la troisième division de la League One après une campagne décevante, mais a récemment été repris par un consortium américain.

Nos équipes premières masculines et féminines ont un nouveau sponsor de maillot! #itfc – Ipswich Town FC (@IpswichTown) 6 mai 2021

« Le club de football est une grande partie de la communauté locale et c’est ma façon de montrer mon soutien », a déclaré Sheeran sur le site officiel du club.

«J’ai toujours apprécié mes voyages à Portman Road et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades.

«Avec l’arrivée des nouveaux propriétaires américains, il y aura certainement des moments passionnants à venir pour les fans d’Ipswich, y compris moi-même.

La directrice des ventes de la ville, Rosie Richardson, s’est entretenue avec iFollow Ipswich à la suite de la nouvelle qu’Ed Sheeran serait le commanditaire du maillot du club la saison prochaine. #itfc pic.twitter.com/E6mi1fA65H – Ipswich Town FC (@IpswichTown) 6 mai 2021

Sheeran rejoint une liste d’élite d’artistes musicaux qui ont parrainé des équipes sportives, notamment Wet Wet Wet (Clydebank), Super Furry Animals (Cardiff City) et Def Leppard (Rhiwbina rugby moins de 10 ans).

Le capitaine anglais Harry Kane a parrainé les chemises de League Two Leyton Orient cette saison avec des messages de remerciement aux travailleurs clés lors de la pandémie de coronavirus et les logos du centre de soins palliatifs pour enfants et de la santé mentale Mind de Haven House.

