Après avoir pris un peu de temps hors des projecteurs, Ed Sheeran est de retour avec une nouvelle musique.

Au cours du week-end, le gagnant du Grammy a taquiné les fans avec un « cadeau de Noël » à venir. Puis le matin du 21 décembre, le nouveau père a officiellement sorti une nouvelle chanson, « Afterglow ». Avec la piste, la star de 29 ans a écrit à ses abonnés sur les réseaux sociaux: « Hé les gars. Afterglow est une chanson que j’ai écrite l’année dernière et que je voulais sortir pour vous. Ce n’est pas le premier single du prochain album, c’est juste une chanson que j’aime et j’espère que vous aimez aussi. Profitez-en. ! «

« Passez une bonne et heureuse pause festive et le Nouvel An », a-t-il ajouté. « De retour chez papa, terre pour moi maintenant, ciao x. »

Comme les fans se souviendront peut-être, Sheeran et sa femme Cerise Seaborn a accueilli leur premier enfant, une petite fille, en août. « Ello! Un petit message de ma part car j’ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous », a écrit Sheeran dans un post Instagram du 1er septembre. « La semaine dernière, avec l’aide d’une incroyable équipe de livraison, Cherry a donné naissance à notre belle fille en bonne santé – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes complètement amoureux d’elle. «