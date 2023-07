Ed Sheeran et Eminem font équipe pendant le concert d’Ed à Détroit : Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

« Je me demande si je pourrais vous jouer une reprise d’un Eminem chanson ce soir », a demandé Ed Sheeran lors de son spectacle du 15 juillet à Detroit, Michigan. Pour Ed, 32 ans, le spectacle du samedi était l’occasion de rendre hommage à l’une des plus grandes stars de la ville, et à partir de là, le chanteur « Eyes Closed » a commencé une interprétation de « Lose Yourself » d’Em, la grande chanson du 8 miles bande sonore. Mais, quand Ed a commencé à atteindre la section « Revenir à la réalité » du premier couplet, Eminem lui-même est venu rejoindre Ed pour le duo.

@hunterwyck EMINEM VIENT DE SE PRÉSENTER AU CONCERT D’ED SHEERANS À DETROIT !!!!! #edsheeran #eminem #detroit ♬ son original – Hunter Wyck

La performance, capturée par @hunterwyck sur TikTok, a montré Em et Ed faisant une version abrégée de la chanson. Par la suite, alors qu’Em cherchait à quitter la scène, Sheeran a déclaré que lui et la superstar du rap ne feraient qu’un seul morceau ensemble. « Et j’ai dit, ‘tu ne peux pas venir à Detroit et ne faire qu’une seule chanson.’ Voulez-vous une autre chanson ? » a-t-il demandé au public avant de se lancer dans une version de « Stan », le single d’Eminem de 2000, avec Ed prenant le relais pour Didon dans cette nouvelle version. Ed et Eminem ont interprété la chanson, avec tout le monde à Ford Field chantant.

Ensuite, Ed partagerait des clips des performances sur son propre Instagram. « Détroit. Quel moment », a-t-il légendé la vidéo.

L’amitié d’Eminem et Ed remonte à des années. Ils ont collaboré ensemble sur des chansons telles que « River » (2017), « Remember the Name » (2019) et « Those Kinda Nights » (2020), selon le Presse gratuite de Détroit. Plus tôt dans le concert, Ed a même fait référence à la façon dont il avait rendu visite à Eminem avant le spectacle en s’arrêtant pour manger un morceau au restaurant Mom’s Spaghetti du rappeur. Il a également donné de l’amour à Eminem (b. Marshall Mathers) dans le bis. Ed est revenu pour interpréter trois chansons tout en portant un maillot personnalisé des Detroit Lions qui lisait «Mathers» dans le dos.

Le reste de l’émission a vu Ed « exécuter de manière experte son propre catalogue prolifique de succès », selon le Presse libre. « Sheeran, comme toujours, était un hôte sympathique et terre-à-terre – sérieux alors qu’il racontait les histoires de ses chansons et ludique alors qu’il dirigeait des dizaines de milliers de personnes dans un chœur de masse.

Ed poursuivra sa tournée américaine, qui se terminera à Los Angeles en septembre. Quant à Eminem, il se réjouit toujours d’avoir promené sa fille aînée, Alaina Scottdans l’allée lors de son mariage en juin.

