Ed Sheeran dit qu’il veut être enterré dans sa succession dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Ed Sheeran, 32 ans, est peut-être surtout connu pour ses chansons déchirantes, mais dernièrement, la rumeur selon laquelle il se construit une crypte est devenue virale en ligne. Lors d’un entretien le 4 octobre avec Hype GQ, le chanteur de « Kiss Me » a révélé que même s’il ne s’agit pas nécessairement d’une crypte, il envisage d’être enterré dans son domaine en Angleterre. « Je ne dirais pas que c’est une crypte », a-t-il expliqué. « C’est un trou creusé dans le sol avec un peu de pierre dessus, donc chaque fois que le jour vient et que je décède, je peux y aller. »

Le père de deux enfants s’est assuré de reconnaître à quel point l’idée pouvait paraître « morbide » aux autres. « Les gens pensent que c’est vraiment bizarre et vraiment morbide, mais j’ai eu des amis qui sont morts sans testament, et personne ne sait quoi faire », a poursuivi Ed. Le quadruple lauréat d’un Grammy a construit une chapelle sur son domaine pour pleurer ses proches et y a également organisé des mariages. Il pensait que c’était assez « beau » pour y être enterré et voulait un endroit où ses enfants pourraient aller « se souvenir de lui » à sa mort.

Plus tard, Ed a parlé de son dernier album, Variations d’automnequi a été libéré le 29 septembre. Il a précisé à Hype GQ que ce disque n’est pas destiné à tourner dans les stades, mais plutôt à écouter au milieu d’une douce soirée à la maison. « Je ne veux pas que les gens se méprennent sur ce que c’est. Je ne veux pas que les gens pensent que c’est mon prochain blockbuster pop et que je vais le faire en tournée dans les stades et tout ça », a-t-il déclaré. « C’est vraiment un album sur l’automne que je voulais sortir. Et je sais que dans 20 ans, ce sera l’un des favoris des fans, mais pour le moment, personne ne le sait vraiment. quoi c’est. »

Le musicien de 32 ans et son épouse, Cerise Seaborn, 31 ans, passent souvent du temps à cuisiner ensemble et préfèrent une bande-son douce. Ed a révélé que lui et sa principale dame aimaient profiter Norah Jones‘ « Viens avec moi » ou Jack Johnson« In Between Dreams » de quand ils préparent les repas ensemble. « Je dis toujours à Cherry : ‘Je n’ai rien de tel' », a-t-il partagé avec le média. « Vous mettez ÷ et c’est comme ‘Eraser !’ « Château sur la colline ! » « Forme de toi ! »

Ed est également convaincu que « Perfect » sera la chanson dont la plupart du monde se souviendra de lui dans quelques décennies. « ‘Parfait’ est celui où, chaque fois que je le joue lors d’un concert, on voit le stade changer, et tout d’un coup tout le monde commence à serrer dans ses bras la personne à côté d’eux », a-t-il admis. Notamment, le morceau compte plus de 2,65 milliards d’écoutes sur Spotify, tandis que « Shape of You » compte 3,64 milliards d’écoutes tout aussi impressionnants. Le natif du Royaume-Uni est devenu célèbre avec son album de 2011, +qui présente sa chanson romantique bien-aimée « Kiss Me » et « The A Team ».