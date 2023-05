Ed Sheeran dit qu’être parent de filles est «sauvage et merveilleux» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Beretta/Sims/Shutterstock

Ed Sheeran, 32 ans, s’est extasié d’être père de deux enfants lors de son dernier concert au Kings Theatre de Brooklyn. La chanteuse, qui partage des filles Lyre2 et Jupiter1, avec femme Cerise Seaborna présenté la chanson « Dusty », qui parle de son aîné, tout en faisant la promotion de son nouvel album, Soustraire, et a qualifié le fait d’être un parent de « sauvage et merveilleux » avant d’entrer dans plus de détails sur ses sentiments. «Être parent est évidemment sauvage et merveilleux. Être parent dans des moments de vraie tristesse … y a une énorme juxtaposition », a-t-il déclaré lors de l’émission, dans une vidéo visible ici.

« Ma fille et moi avons cette routine le matin où nous choisissons un vinyle et nous mettons un vinyle, et nous déjeunons tout en écoutant le vinyle, et c’était la chose que j’attendais avec impatience », a poursuivi Ed pendant le spectacle. . « Vous savez, vous auriez une nuit de vraie obscurité et de tristesse, puis vous vous réveillez juste [a] heureuse petite fille.

Il a poursuivi en disant que leurs goûts musicaux vont de Sabbat noir pour Norah Jones puis a joué le « Dusty » à la foule de soutien. « Je t’ai entendu appeler, maintenant mes yeux sont ouverts », a commencé la chanson. « La journée se transforme en bleu poudré / La lumière du soleil encadre chaque instant / Quelle façon de commencer la journée avec vous. »

Avant qu’Ed ne partage sa nouvelle chanson inspirée par sa fille, il a fait la une des journaux pour avoir remporté un procès en matière de droit d’auteur qui a été intenté contre lui. Le procès prétendait qu’il avait plagié la mélodie de Marvin Gayede la chanson « Let’s Get It On » dans sa propre chanson, « Thinking Out Loud », mais après un procès, un jury a décidé que le talentueux auteur-compositeur n’avait rien fait de mal. Le procès a été intenté par Catherine Townsend Griffin et autres héritiers de Ed Townsendqui était le producteur de longue date de Marvin qui a co-écrit la chanson en question.

« Les compositions mélodiques, harmoniques et rythmiques de ‘Thinking’ ne sont pas le produit d’une création indépendante », a déclaré Townsend dans le procès, qui a été déposé en 2016. Les héritiers de Marvin n’étaient pas impliqués dans l’affaire.

