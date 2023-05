Ed Sheeran est reconnaissant envers Eminem.

Sheeran était l’invité de « The Howard Stern Show » et a expliqué comment le fait de rapper « The Marshall Mathers LP » d’Eminem à l’âge de 9 ans avait aidé à « guérir » son bégaiement.

Stern a expliqué que Sheeran avait subi une intervention chirurgicale pour « brûler » une tache de naissance sur son visage, notant que les médecins « par accident » n’avaient pas administré d’anesthésie à Sheeran. « Et ils vous ont littéralement fait si mal quand ils ont essayé de brûler cette chose que cela vous a fait bégayer », a déclaré Stern.

Sheeran a répondu en disant qu’il pensait que la procédure avait affecté son système nerveux et conduit au bégaiement.

ED SHEERAN DÉCOMPOSE SUR LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE SA FEMME AU MILIEU DU PROCÈS DU JURY « PENSER À FORT »

« Je suivais toutes sortes d’orthophonie », a déclaré Sheeran, 32 ans, à Stern la semaine dernière. « Quand j’avais 9 ans, mon oncle m’a acheté ‘The Marshall Mathers LP.’ Il a juste dit à mon père, ‘Ce type est le prochain Bob Dylan.’ Mon père n’a pas vraiment chronométré, il s’est juste dit : ‘OK, Edward va aller écouter ça.' »

« Et en apprenant ce disque et en le rappant dos à dos, dos à dos, dos à dos, cela a guéri mon bégaiement », a déclaré le musicien. « Et j’ai arrêté… de parler comme ça. »

Sheeran – qui est un auteur-compositeur lauréat d’un Grammy Award – a depuis collaboré avec Eminem. Le couple a travaillé ensemble sur « Remember the Name » de Sheeran et « River » et « Those Kinda Nights » d’Eminem.

En 2022, Sheeran a assisté à la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame d’Eminem et l’a rejoint sur scène pour une représentation de « Stan ».

« Des années plus tard, j’ai fait des chansons avec Eminem maintenant, et nous avons appris à bien nous connaître », a déclaré Sheeran à Stern. « Et il m’a demandé de jouer ‘Stan’ avec lui au Rock and Roll Hall of Fame. Je me souviens avoir reçu l’appel pour le faire… et je tourne 14 vidéoclips à la suite. C’était sur mon jour de congé après avoir tourné les clips, et je me suis dit, je ne peux pas dire non. »

Il a poursuivi: « Alors, j’ai pris un avion juste après mon clip, j’ai volé là-bas, j’ai chanté et puis cette nuit-là, je suis revenu. Et ça valait vraiment le coup. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Sheeran a expliqué ce que la performance signifiait pour lui.

« Il est assez reclus et ne voit ni ne rencontre beaucoup de gens », a commencé Sheeran à propos d’Eminem. « J’ai senti que la première fois que je l’ai rencontré, j’étais super nerveux. Dès qu’il est entré, nous avons commencé à parler de Marvel Comics. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sheeran a déclaré qu’il pouvait s’identifier à Eminem parce qu’ils vivaient tous les deux dans leur ville natale, entourés de leur peuple. Selon Sheeran, rencontrer Eminem l’a aidé à se sentir moins comme un « animal de zoo » ou un « extraterrestre » parce qu’Eminem traite « un peu la même chose ».