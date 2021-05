Ed Sheeran devient le sponsor des chemises d’Ipswich, mais quelles autres icônes de la musique ont fait de même?

L’icône de la musique Ed Sheeran est un grand fan d’Ipswich. Richard Calver / Getty Images

Le côté du championnat, Ipswich Town, a annoncé un nouveau sponsor de maillot cette semaine, ce qui ne ferait peut-être pas la une des journaux sans le célèbre visage impliqué.

2 Liés

Un musicien local en herbe du nom d’Ed Sheeran (qui a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde) a conclu un contrat d’un an pour prendre la relève en tant que sponsor principal de l’équipe masculine et féminine d’Ipswich.

Mais si vous pensez que le nom « Sheeran » apparaîtra sur le devant des chemises, vous vous trompez.

Au lieu de cela, un logo composé des symboles mathématiques que Sheeran utilise pour distinguer ses albums figurera sur les maillots du club dès le début de la saison 2021-22.

🤝 Nos équipes premières masculines et féminines ont un nouveau sponsor de maillot! 👇 #itfc – Ipswich Town FC (@IpswichTown) 6 mai 2021

Sheeran est originaire de la ville de Framlingham dans le Suffolk, à seulement 15 miles sur la route d’Ipswich, et ces dernières années, il a été régulièrement aperçu à Portman Road pour soutenir les Tractor Boys.

« Le club est une grande partie de la communauté locale et c’est ma façon de montrer mon soutien », a déclaré le joueur de 30 ans au site Web d’Ipswich Town.

Interrogé sur ce que le logo sur la chemise indique réellement, Sheeran a répondu: « Tout sera révélé à temps ».

Le chanteur a également partagé une photo de ses propres archives familiales sur Instagram qui montrait le jeune drapé dans une chemise Ipswich classique datant de 1997 à 1999.

« C’est une énorme affaire pour le club et je suis ravi que nous soyons à ce stade », a déclaré Directrice des ventes de la ville, Rosie Richardson. «C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé avec Ed et son équipe pendant un certain temps et être en mesure de le révéler est un rêve devenu réalité pour tous ceux qui sont associés au club. [The sponsorship deal] vaut une somme importante et cela contribuera certainement à aider au fonctionnement du club. «

Dites-le ainsi: toutes les nouvelles recrues à Town verront leur choix de chansons d’initiation triées dans un avenir prévisible.

Mais ce n’est même pas le premier maillot Ipswich auquel Sheeran s’est penché non plus, ayant déjà collaboré avec son club pour produire un maillot en édition limitée en 2019.

Avant une série de quatre concerts de retour à la maison au Chantry Park à Ipswich cet été-là, une chemise Town personnalisée a été mise en vente avec le logo de sa tournée «Divide» sur le devant.

Il est prudent de dire que peu de clubs de football professionnels peuvent prétendre avoir eu un maillot de la première équipe décoré du nom d’un artiste lauréat d’un Grammy, et encore moins deux.

Mais Sheeran n’est pas le seul musicien à sponsoriser une équipe de football, comme Wet Wet Wet (Clydebank FC), Fatboy Slim (Brighton & Hove Albion), Iron Maiden (West Ham) et d’autres géants du métal Motorhead (Greenbank FC Under -10s) se terminant tous avec leurs logos sur les maillots de football avant.

Humide humide humide

1⃣3⃣

👕 Clydebank

💰 Mouillé Mouillé Mouillé « Wet Wet Wet a sans doute commencé tous les groupes à sponsoriser des équipes de football en injectant une partie de leurs redevances pré-Love Is All Around dans leur équipe locale en 1993. » pic.twitter.com/QLAKRyhHqh – FourFourTwo (@FourFourTwo) 29 janvier 2018

Gros garçon mince

Iron Maiden

Motorhead

Une fois interviewé Lemmy quand lui et Motorhead ont sponsorisé le Greenbank FC. L’offre comprenait des chemises avec Snaggletooth. pic.twitter.com/vKhYk3ZEVv – Nick Garnett (@NickGarnettBBC) 29 décembre 2015

Pendant ce temps, les géants français du PSG ont récemment annoncé une autre collaboration avec un visage célèbre. Le club joue au Parc des Princes, il est donc normal que l’icône de la musique Prince (décédée en 2016) fasse partie d’une nouvelle ligne de vêtements à Paris.