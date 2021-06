Ed Sheeran déballera son single de retour au spectacle UEFA Euro 2020 de TikTok ce mois-ci

Selon les derniers rapports, l’auteur-compositeur-interprète anglais Ed Sheeran est sur le point de faire son retour en single au salon UEFA Euro 2020 de TikTok. Il y a eu des allégations selon lesquelles le créateur de Perfect-hit, qui est inactif depuis 18 mois, a décroché des méga-dollars pour devenir le visage de la populaire plate-forme de partage de vidéos.

Le chanteur a confirmé son retour sur scène, dans le cadre d’un concert en direct du club de football d’Ipswich Town. Sheeran interprétera sa nouvelle chanson pour la première fois.

Un initié a dit Le soleil que le gros contrat de Sheeran était lié au concert, ce qui va être incroyable. Il a déclaré que le lieu occupait une place particulière dans le cœur du chanteur. L’initié a en outre assuré que les fans vont se régaler car Sheeran chantera certaines de ses chansons classiques et son single inédit pour la toute première fois. « Ed a gardé secrets les détails de la piste, y compris le nom », a-t-il ajouté.

Le spectacle commencera à 21 heures le 25 juin, les fans peuvent simplement télécharger l’application Tik Tok et la regarder gratuitement.

Après son dernier concert au Chantry Park à Ipswich en août 2019, ce concert sera le premier grand show du chanteur. Dans un communiqué, Sheeran a déclaré qu’il avait hâte de se produire au spectacle UEFA Euro 2020 de TikTok en direct de Portman Road. Il a en outre déclaré qu’il adorait l’endroit et qu’il avait hâte de jouer quelques favoris des fans avec son nouveau morceau.

Le 3 juin, le chanteur de Perfect a taquiné les fans avec une vidéo le mettant en scène avec Courteney Cox, célèbre AMIS, jouant ensemble. Il a laissé les médias sociaux deviner que son nouveau single pourrait être une collaboration avec l’actrice.

https://www.instagram.com/p/CPp-QxRB5ke/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a4df2702-dd41-4b3b-be8d-eb1771b69837

Le duo partage un bon lien et a été présenté par le partenaire de Courteney, Johnny McDaid. Le leader de Snow Patrol, McDavid, a aidé Sheeran dans plusieurs chansons, dont Shape Of You.

