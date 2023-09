Ed Sheeran annule son concert à Las Vegas à la dernière minute, les fans sont dégoûtés après avoir attendu sous une chaleur de 100 degrés

Penser à voix haute n’était pas dans le meilleur intérêt d’Ed Sheeran samedi soir, après que le musicien ait été ridiculisé par ses fans pour avoir annulé son concert de Las Vegas au stade Allegiant moins d’une heure avant le début du spectacle.

« Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci, mais il y a eu quelques difficultés rencontrées lors du chargement de notre émission à Vegas. Il est impossible d’avancer avec l’émission. Je suis vraiment désolé. Je sais que tout le monde a voyagé (sic) dans pour cela et j’aimerais pouvoir le changer. Le concert sera reporté au samedi 28 octobre et tous les billets achetés seront valables pour cette date. Je suis vraiment désolé », a écrit Sheeran dans une déclaration sur Instagram.

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR INSTAGRAM

Les fans étaient furieux, accusant le chanteur de « Perfect » de leur avoir permis de faire la queue et de rôtir dans une chaleur de plus de 100 degrés.

ED SHEERAN SURPREND LES FANS COMME SON PROPRE ACTE D’OUVERTURE APRÈS L’OUVERTURE ORIGINALE KHALID ÉTAIT DANS UN ACCIDENT DE VOITURE

« Il n’y avait aucune raison de forcer les fans à s’asseoir dehors à 102 degrés sans eau, peu d’ombre et aucune communication. J’ai vu les fans s’évanouir et vomir. Inacceptable. Et puis, avoir la salle surfacturée pour l’eau est dégoûtant », a écrit un fan mécontent. sur Instagram.

« Non mec. Votre équipe a gardé tout le monde assis dehors dans une chaleur torride de plus de 100°C. Les fans s’évanouissaient littéralement. Puis ils ont ouvert les portes (une heure en retard) et ont eu le courage d’ouvrir les tables de vente et les stands de concession. Prendre plus de nos argent sans dire qu’il a été annulé ! Honte à vous. Vous nous devez plus qu’un futur spectacle auquel nous ne pouvons même pas assister », a commenté une autre personne.

« Merci pour rien. Ma femme et mes filles ont manqué ce concert et ne peuvent pas venir en octobre. Week-end gâché. #lostafan #badweekend », a déclaré un utilisateur.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

D’autres fans ont joué le rôle des soldats de la paix dans la section des commentaires, suggérant que Sheeran devait avoir une raison légitime pour annuler le concert.

« Les commentaires doivent nous calmer. Ne comprenez-vous pas qu’il y avait un problème de sécurité majeur au point qu’il a dû annuler… ce n’est pas de sa faute si vous avez décidé de prendre l’avion pour une autre ville pour un concert en vous connaissant. je serais dans la chaleur sans me préparer », a noté une personne.

« Donnez à Ed votre patience et votre gentillesse. Aucun homme ne met plus son cœur sur scène que ce type !!!! » un autre a écrit.

LIONEL RICHIE ENRAGE LES FANS, ANNULE LE CONCERT 1 HEURE APRÈS L’HEURE DE DÉBUT DU SPECTACLE : « AUCUNE CHANCE QUE QUICONQUE CROIT CECI »

Ce n’est pas la première fois qu’un artiste met en colère ses fans suite à l’annulation soudaine d’un concert. Le mois dernier, Lionel Richie a été éviscéré en ligne pour avoir annulé son concert commun avec Terre, Air et Feu une heure après le début prévu du spectacle.

Richie a déclaré à ses fans que son concert à New York avait été reporté en raison de « conditions météorologiques extrêmes », bien que les fans soient sceptiques quant à son explication.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un représentant de Sheeran n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La prochaine représentation de la tournée « Autumn Variations » de Sheeran aura lieu à Oakland le 15 septembre.