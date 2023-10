Ed Sheeran a creusé sa propre tombe dans son jardin : « Vraiment morbide »

Ed Sheeran regarde loin vers l’avenir.

Après avoir vécu une année mouvementée – en plus d’être confronté à un procès pour droits d’auteur, il a révélé que sa femme avait reçu un diagnostic de tumeur pendant sa grossesse et que son meilleur ami était décédé subitement – ​​Sheeran a récemment admis qu’il avait creusé sa propre tombe. sur sa propriété.

« Je ne dirais pas que c’est une crypte », a-t-il précisé lors d’un entretien avec GQ.

ED SHEERAN DÉCRIVE LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE SA FEMME AU MILIEU D’UN PROCÈS AVEC JURY « PENSER À HAUTE VOIX »

« C’est un trou creusé dans le sol avec un peu de pierre dessus, donc chaque fois que le jour vient et que je décède, je peux y aller. »

Le chanteur de « Shape of You » a expliqué qu’il avait construit une chapelle depuis que plusieurs personnes de sa vie sont décédées et ont été incinérées. Il souhaitait consacrer un endroit spécial au deuil de ses proches.

Sheeran, 32 ans, a trouvé la chapelle si belle qu’il prévoyait d’y être enterré lui-même le moment venu, principalement pour que ses enfants lui rendent visite et se souviennent de lui.

ED SHEERAN ET SA FEMME ACCUEILLENT UNE DEUXIÈME BÉBÉ FILLE : « OVER THE MOON »

« Les gens pensent que c’est vraiment bizarre et vraiment morbide, mais j’ai vu des amis mourir sans testament, et personne ne sait quoi faire », a-t-il ajouté.

Ses commentaires interviennent après qu’il ait fait l’objet d’un procès pour violation de droits d’auteur plus tôt cette année.

L’auteur-compositeur-interprète anglais a été accusé d’avoir copié des accords musicaux du classique « Let’s Get It On » de Marvin Gaye dans sa chanson à succès de 2014 « Thinking Out Loud ».

En mai, un jury a statué que Sheeran n’était pas responsable dans le procès pour violation du droit d’auteur intenté par la famille de l’auteur-compositeur-interprète Ed Townsend, qui a co-écrit la chanson de Gaye. Le procès aurait demandé 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

LA FEMME D’ED SHEERAN A DIAGNOSTICÉ UNE TUMEUR PENDANT LA GROSSESSE : « SPIRALEMENT À TRAVERS LA DÉPRESSION »

Bien que le crooner de « Perfect » ait remporté une victoire juridique, il a déjà parlé du traumatisme qu’il a vécu au cours des dernières années.

L’auteur-compositeur lauréat d’un Grammy Award a révélé que sa femme Cherry Seaborn avait reçu un diagnostic de tumeur alors qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant.

Après avoir découvert cette nouvelle qui a changé sa vie, le meilleur ami de Sheeran, Jamal Edwards, est décédé subitement à l’âge de 31 ans. Ces deux événements dévastateurs ont laissé le chanteur « dans une spirale de dépression ».

Sheeran a dévoilé ses « pensées les plus profondes et les plus sombres » dans son album « Subtract », qui était son sixième album studio et faisait partie de ses albums mathématiques.

Son projet le plus récent est la sortie de « Autumn Variations » – dans lequel il a écrit 14 chansons basées sur 14 êtres chers de sa vie. Sheeran voulait que son dernier album soit saisonnier et résume le passage de l’été à l’automne en Angleterre.