Ed Reed ne sera pas l’entraîneur-chef de Bethune-Cookman

Ed Reed ne rejoint pas les rangs des entraîneurs-chefs pour le moment après tout.

La sécurité légendaire a annoncé samedi que Bethune-Cookman “ne ratifiera pas mon contrat et ne respectera pas l’accord de principe que nous avions”.

“Je me suis engagé à entraîner et à cultiver une relation avec l’université, les joueurs, la communauté et les fans”, a écrit Reed dans un communiqué publié sur Twitter. “C’est extrêmement décevant que cela n’arrive pas.”

Le changement de cap intervient moins d’une semaine après que Reed ait publiquement et profanement critiqué l’université et les HBCU en général dans une série de vidéos sur les réseaux sociaux.

“Je devrais partir”, a déclaré Reed à un moment donné dans un clip publié dimanche dernier, après avoir exprimé son mécontentement à l’idée que son bureau à Bethune-Cookman n’ait pas été nettoyé avant son arrivée. “Je ne suis même pas sous contrat.”

Reed a émis un excuses plus tard dans la journée sur Twitterqui disait en partie :

“Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de tout le personnel, des étudiants et des anciens de la BCU pour mon manque de professionnalisme. Mon langage et mon ton étaient inacceptables en tant que père, entraîneur et leader. Ma passion pour notre culture, l’amélioration et la mise en place de notre fondation ont eu le meilleur de moi et j’ai été victime en discutant avec des antagonistes sur les réseaux sociaux également.”

L’embauche initiale de Reed était considérée comme une autre aubaine pour les HBCU après le mandat réussi de Deion Sanders à Jacksonville State. Le 27 décembre, Bethune-Cookman a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec Reed pour être son nouvel entraîneur-chef. Mais il y avait clairement des inquiétudes de la part de Reed concernant le poste, ce qui l’a incité à demander certaines “dispositions” dans son accord. Sa dernière déclaration a noté que son équipe juridique et l’école étaient en train de négocier “les termes du contrat avec la langue et les ressources dont nous savions qu’elles étaient nécessaires pour construire un programme de football réussi”.

Joueur du Temple de la renommée dans les rangs collégial et professionnel, Reed a passé les trois dernières années en tant qu’administrateur des Hurricanes de Miami, avec qui il a déjà joué. Reed a précédemment été entraîneur adjoint des arrières défensifs avec les Buffalo Bills en 2016, deux ans après sa retraite de la NFL. Sa riche carrière de joueur comprend deux sélections All-American, huit nominations All-Pro avec les Ravens de Baltimore et le prix du joueur défensif de l’année 2004.

Bethune-Cookman vient de connaître des saisons consécutives de 2 à 9 sous Terry Sims. Le fier programme HBCU a remporté un titre de conférence pour la dernière fois en 2015.

