Ed Miliband a déclaré aujourd’hui à Sir Philip Green qu’il « avait une responsabilité morale » envers les travailleurs du groupe Arcadia pour couvrir un déficit du régime de retraite de l’entreprise après que l’entreprise se soit effondrée dans l’administration.

Quelque 13000 employés travaillant dans les marques Arcadia, dont Topshop, Dorothy Perkins et Burton, font maintenant face à une attente anxieuse, Deloitte étant amené à gérer les prochaines étapes après la pandémie « gravement affectée » les ventes.

Les députés ont déjà appelé Sir Philip à mobiliser les fonds pour combler le trou noir des retraites, estimé à 350 millions de livres sterling.

M. Miliband, le secrétaire aux affaires fantôme du Labour, a déclaré ce matin qu’il serait «totalement inacceptable» que Sir Philip n’intervienne pas et «fasse la bonne chose».

Arcadia, qui gère 444 magasins au Royaume-Uni et 22 à l’étranger, a déclaré que 9 294 employés sont actuellement en congé.

Aucun licenciement n’a encore été annoncé et les magasins continueront de faire du commerce, ont déclaré les administrateurs, dont beaucoup devraient rouvrir aujourd’hui alors que le verrouillage de l’Angleterre a été levé.

Un porte-parole du Pensions Regulator a déclaré hier qu’il s’efforçait de «protéger au maximum la position des membres des régimes de retraite d’Arcadia».

M. Miliband a déclaré à Sky News ce matin que Sir Philip devrait couvrir le manque à gagner du régime de retraite alors qu’il s’abattait sur un dividende de 1,2 milliard de livres sterling versé par Arcadia à l’épouse du magnat Tina, la propriétaire ultime du groupe, en 2005.

Lorsqu’on lui a demandé qui devrait combler l’écart dans le fonds de pension, M. Miliband a déclaré: «Philip Green. Philip Green a retiré un dividende de 1,2 milliard de livres sterling d’Arcadia, même s’il y a quelques années.

«C’est plusieurs fois plus que le déficit de la caisse de retraite. Il a une responsabilité morale envers ces 12 000 travailleurs qui sont suffisamment inquiets de perdre leur emploi, ils ne devraient pas non plus perdre leur pension.

«C’est totalement inacceptable. Ils ne devraient pas payer le prix de sa cupidité. Sa femme a reçu ce dividende de 1,2 milliard de livres sterling, libre d’impôt, ne payant aucun impôt, ce n’est pas acceptable.

«Je veux que le gouvernement intensifie et que tous exercent cette pression autant que possible, en collaboration avec le régulateur des retraites, pour faire pression sur Philip Green pour qu’il fasse ce qu’il faut.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Sir Philip paierait pour couvrir le déficit du fonds de pension, M. Miliband a déclaré: « Je ne sais pas. Dans le cas du BHS dont certains se souviendront, les gens pensaient qu’il n’allait pas payer, maintenant il n’a pas entièrement financé le déficit mais il a été obligé de faire une contribution.

«Je pense que nous devons refaire la même chose. Ensuite, il y a un problème plus profond sur la façon dont nous nous retrouvons dans cette situation où les gens peuvent se payer ces dividendes absolument larmoyants et ensuite laisser le fonds de pension dans le pétrin.

L’effondrement d’Arcadia est survenu lorsque Debenhams a annoncé qu’il entamerait un processus de liquidation

L’effondrement d’Arcadia est survenu alors que Debenhams, qui était déjà sous administration, avait annoncé qu’il entamerait un processus de liquidation après la rupture d’un éventuel accord de sauvetage pour la société.

La combinaison des problèmes rencontrés par les deux géants de la rue haute signifie que les emplois de quelque 25 000 employés sont désormais en jeu.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement «était prêt» à aider les travailleurs touchés par les pertes d’emplois à Arcadia et Debenhams.

S’exprimant hier à la Chambre des communes, M. Sunak a déclaré: « Les nouvelles concernant Arcadia, et en fait Debenhams, sont profondément préoccupantes pour les employés et leurs familles et le gouvernement est prêt à les soutenir. »