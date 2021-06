Ed Miliband révèle qu’il a suivi une thérapie alors qu’il travaillait en première ligne politique

Ed Miliband a parlé de suivre une thérapie tout en travaillant en politique de première ligne, affirmant qu’il avait demandé de l’aide « à la fois avant et après » sa défaite électorale de 2015 contre l’ancien Premier ministre David Cameron.

M. Miliband a dirigé le Parti travailliste de 2010 à 2015, date à laquelle il a démissionné après avoir perdu face au chef du Parti conservateur de l’époque.

Le député de Doncaster North a passé plusieurs années à l’arrière-ban avant d’être nommé au cabinet fantôme du Labour en avril 2020, reprenant le dossier commercial sous la direction du nouveau chef du parti Keir Starmer.

De retour à la politique de première ligne, a déclaré M. Miliband, cela lui a rappelé les pressions associées au fait de servir en tant que chef de l’opposition.

Il a choisi une image tristement célèbre de lui en train de manger maladroitement un sandwich au bacon pendant la campagne de 2015, qui a été publiée par des organes de presse opposés à sa politique, comme exemple de l’examen minutieux auquel sont confrontés les dirigeants politiques.

« C’est pourquoi retourner en première ligne est assez anxiogène parce que l’expérience de la dernière fois était comme si j’avais mangé un sandwich d’une manière particulière, etc., etc. », a déclaré M. Miliband dans un épisode du podcast Table Manners, publié le Mercredi.

Il a déclaré qu’il y avait « certainement des sacrifices » pour assumer un rôle de premier plan, ajoutant qu’il trouvait l’intrusion dans sa vie de famille particulièrement difficile.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait soulagé d’avoir perdu les élections de 2015, M. Miliband a déclaré: « Je me suis vraiment dit: » Au moins, je ne suis plus une cible « , mais à une écrasante majorité, évidemment, j’aurais aimé gagner.

« Assez curieusement, le stress à l’époque – j’ai juste senti que cela faisait partie du travail et ce n’est qu’en y repensant que c’est presque plus stressant avec le recul qu’à l’époque. »

Il a ajouté : « Une fois que vous y êtes, vous devez le faire. Vous pensez, ‘Eh bien, personne ne m’a forcé à faire ça, je voulais le faire, je connais la raison pour laquelle je le fais, la cause est ce qui me pousse à aller de l’avant pour rendre le pays juste et je pense que je peux faire un meilleur travail que Cameron.

« C’est ce qui m’a poussé à avancer et c’est quand vous y repensez que vous pensez, ‘Oh, mon Dieu’. »

Malgré tout le stress associé au travail, M. Miliband, qui a déclaré que sa santé s’était améliorée après sa démission, n’avait aucun regret d’avoir accepté le poste de direction.

« Je voulais le faire et je sentais que j’avais quelque chose de distinctif et d’important à dire et c’est un privilège unique de l’avoir fait, et je n’aurais pas souhaité ne pas l’avoir fait. »

Il a ajouté: « Mais cela fait définitivement des ravages et il y a aussi quelque chose à faire partie d’une équipe travaillant pour une sorte d’objectif commun qui est assez unique, et vous avez la chance de parler au pays de l’endroit où se trouve le pays, comment les choses doivent changer – c’est une grande chose.

« Je ne regrette pas de l’avoir fait. »