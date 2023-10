Ed Miliband pose pour un selfie avec le donateur des écolos qui a apporté la misère à des milliers de Britanniques qui travaillent dur

Le secrétaire de SHADOW Net Zero, Ed Miliband, s’est arrêté hier soir pour discuter et prendre des selfies avec le financier de Just Stop Oil, Dale Vince.

L’équipe verte s’est réunie à l’hôtel Pullman de Liverpool, où se tient la Conférence du travail – le jour où M. Vince a annoncé qu’il ne verserait plus d’argent aux éco-zélotes.

Ed Miliband et Dale Vince, donateur de Just Stop Oil, ont posé pour un selfie à l’intérieur de l’hôtel Pullman où se déroule la conférence du Parti travailliste.

M. Vince a fait don de centaines de milliers de dollars à Just Stop Oil, mais a annoncé hier soir son intention de cesser de payer le groupe afin de pouvoir se concentrer sur « juste arrêter les conservateurs ».

Miliband et le millionnaire étaient tout sourire en discutant pendant une dizaine de minutes avec un petit groupe de délégués à la conférence.

Ils se sont ensuite enroulés dans les bras et ont pris quelques selfies, bien que Sir Keir Starmer ait déjà qualifié Just Stop Oil de « marchands de chaos ».

Hier, M. Vince a déclaré qu’il cesserait de financer les écologistes parce que toute perturbation future du groupe serait « contre-productive ».

Le fondateur de l’entreprise verte Ecotricity, qui est également un donateur majeur du Parti travailliste, a ajouté que des perturbations massives « alimenteraient le récit de guerre culturelle des conservateurs ».

Il a déclaré : « Afin d’arrêter le pétrole, nous devons d’abord arrêter les conservateurs. »

M. Vince est un fervent partisan de Just Stop Oil depuis la création du groupe en février 2022.

Il leur a donné la somme énorme de 340 000 £.

Et Ecotricity, la société d’énergie verte de M. Vince, a fait don de plus de 1,4 million de livres sterling au parti travailliste depuis 2014.

Sir Keir a tenté de se distancer, ainsi que les travaillistes, du JSO, qualifiant leurs revendications de « méprisables ».

Les travaillistes et M. Vince ont été contactés pour commentaires.