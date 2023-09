Ed Miliband défend son entretien électoral de 2015 avec Russell Brand : « Évidemment, je regrette de l’avoir fait »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien leader travailliste Ed Miliband a déclaré qu’il regrettait d’avoir accordé une interview à Russell Brand avant les élections générales de 2015 à la suite d’allégations de viol et d’agression sexuelle contre le comique.

Miliband était en compétition contre David Cameron, du Parti conservateur, pour devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni lorsqu’il a parlé à Brand de l’importance de voter pour la websérie YouTube du comédien, The Trews.

Interrogé sur l’interview lors d’un événement mercredi, Miliband, qui est maintenant le secrétaire fantôme du Labour pour le net zéro, a déclaré « Je regrette de l’avoir fait », mais a souligné qu’il se sentait « obligé » à l’époque de contrer les commentaires de l’homme de 48 ans affirmant que le vote n’a eu aucun impact.

Brand a été accusé de viol, d’agression et de violence psychologique entre 2006 et 2013, alors qu’il travaillait pour la BBC, Channel 4 et jouait dans des films hollywoodiens, à la suite d’une enquête conjointe du Times, du Sunday Times et de Dispatches de Channel 4.

Brand a fermement nié ces allégations.

Au moment de l’entretien de Brand avec M. Miliband lors de la campagne électorale générale de 2015, le comédien et acteur était au sommet de sa renommée et s’exprimait ouvertement sur ses opinions politiquement de gauche et son apathie à l’égard de Westminster.





Sachant ce que je sais maintenant, je regrette évidemment de l’avoir fait L’ancien leader travailliste Ed Miliband

M. Miliband, interrogé lors de l’événement Energy and Climate UK de Politico s’il regrettait l’interview suite à la publication d’allégations contre Brand, a répondu : « Oui, bien sûr. Je pense que les allégations qui ont été révélées sont horribles et ma solidarité va aux femmes qui se sont manifestées pour raconter leur histoire.

« J’ai fait beaucoup d’interviews pendant cette campagne. Russell Brand disait que les gens ne devraient pas voter.

« Je suis allé faire une interview sur son émission parce que je voulais que les jeunes sortent et votent.

« Mais évidemment, sachant ce que je sais maintenant, je regrette évidemment de l’avoir fait. »

Brand s’était déjà retrouvé dans l’eau chaude en 2008, après avoir quitté son émission Radio 2 après que lui et son invité Jonathan Ross aient laissé un message vocal « obscène » à l’acteur de Fawlty Towers Andrew Sachs – décédé en 2016 – à propos de sa petite-fille.

Alors que certains diraient qu’accepter un entretien avec Brand démontrait un manque de jugement, l’ancien chef de l’opposition, Miliband, a répondu : « Écoutez, le recul est une chose merveilleuse. Comme je l’ai dit, j’ai fait de très nombreuses interviews.

« C’était quelqu’un qui gagnait en notoriété à ce moment-là pour avoir dit aux gens : ‘Ne votez pas parce que cela ne fera aucune différence’.

« Et je me sentais obligé, s’il y avait une opportunité de le faire, de dire aux jeunes en particulier, qu’il ciblait… que cela ferait une différence. »

Miliband perdrait les élections générales de 2015, les conservateurs obtenant une majorité surprise.

Il a été remplacé à la tête du Parti travailliste par le fidèle de gauche Jeremy Corbyn, qui a à son tour été remplacé par l’actuel leader Sir Keir Starmer après une performance désastreuse aux élections générales de 2019.