Ed Hill revient à Kelowna Fringe avec sa nouvelle spéciale

Le comédien Ed Hill devrait monter sur scène au festival Kelowna Fringe en septembre.

Hill est né à Taïwan, mais a grandi à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il est le premier comédien taïwano-canadien à obtenir un long métrage spécial avec Comedy Dynamics. L’émission spéciale – Candy and Smiley – a été acclamée par la critique, faisant partie des 15 meilleures émissions spéciales de comédie de 2021 par Paste Magazine et de la liste des «meilleurs de 2021» de la radio NPR. Le spécial peut être trouvé en ligne ou en streaming sur Apple TV et Amazon Prime. La performance de Hill à Kelowna fera partie de son nouveau Stupid Ed spécial.

«Je ne suis pas un comique bleu; Je ne suis pas un gars du type setup-punch. Je ne suis pas un conteur. Je ne rentre pas dans ces catégories. Mais ce que je suis est très introspectif », a déclaré Hill.

La comédie de Hill est différente de la plupart des comédiens qui se produisent. Il va «à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur», décision qu’il a prise au début de sa carrière sur les conseils de son grand mentor, Louie Anderson.

“[Louie] est venu me voir très tôt et m’a dit «parlez de vous, parlez de votre famille. Ce sont des choses qui transcenderont le temps et les barrières parce que nous avons tous des familles et nous avons tous des difficultés », a déclaré Hill.

Hill mesure sa foule non pas strictement par leurs rires, mais aussi par leur silence. Il a repensé à un moment où il a regardé un collègue qui avait un plateau réussi à New York. La bande dessinée a fait rire le public, mais la bande dessinée a également réussi à les faire se taire à nouveau, afin qu’ils ne manquent pas un mot.

Il mesure également son succès dans la façon dont les gens interagissent avec lui.

«Les gens qui viennent vers vous, vous font savoir qu’ils ont des expériences similaires dans leur vie, ou les gens qui s’éloignent en se souvenant simplement de ce que le moment a ressenti pour eux. C’est l’essence que j’essaie de donner aux gens », a déclaré Hill.

Le festival ne sera pas la première sortie de Hill à Kelowna. En fait, la bande dessinée passe souvent tous les six mois environ, mais il s’attend à ce que cette fois soit différente.

“Une représentation dans un club de comédie peut être différente d’une représentation théâtrale, car elle ne vous donne que 45 minutes contre une heure”, a déclaré Hill.

Le titre de l’émission d’Ed –Stupid Ed– est aussi introspectif. Hill a rappelé comment le nom lui est venu sur la base d’un commentaire de son père. Tout en parcourant les albums de photos de famille de Hill lorsqu’il était enfant, son père a jeté un coup d’œil par-dessus son épaule.

“Et il va juste” gamin stupide “et s’en va”, a déclaré Hill en riant.

Plutôt que de s’offenser du commentaire, Hill l’a entendu différemment.

“Je sais pourquoi ce fut un moment si touchant pour moi, parce que je pense que c’était une acceptation”, a déclaré Hill.

L’ensemble de la bande dessinée est rempli d’aperçus introspectifs humoristiques sur sa propre vie.

Hill se produira du 1er au 3 septembre au Mary Irwin Theatre de Kelowna. Pour les billets et les horaires, visitez le site Web du festival.

@ZacharyDelaney

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaComédieFestivalFringe